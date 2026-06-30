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Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Thứ Ba, 17:13, 30/06/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhất là thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026 vừa qua, đã đã tạo dấu mốc quan trọng và định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước ngay đầu giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Các cơ chế hợp tác kênh Đảng ngày càng hoàn thiện và phát huy vai trò định hướng chiến lược, thúc đẩy sự phát triển quan hệ song phương.

truong ban noi chinh trung uong le minh tri tiep Dai su trung quoc ha vi hinh anh 1
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Hà Vĩ.

Kết nối hạ tầng, giao thông đường sắt, hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ; giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương ngày càng sôi động; phối hợp tại các cơ chế đa phương tiếp tục được tăng cường.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị hai bên tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước, phối hợp thực hiện tốt những nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và các chương trình đối ngoại song phương.

truong ban noi chinh trung uong le minh tri tiep Dai su trung quoc ha vi hinh anh 2
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị hai bên tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Cùng với đó, triển khai tốt các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đất nước, phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương tích cực hợp tác, đưa nhận thức chung cấp cao giữa hai nước vào cuộc sống, đẩy mạnh kết nối kinh tế sâu rộng, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, đường sắt; mở rộng hợp tác thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững.

Nâng tầm gắn kết về khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, 5G, 6G, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân, “hành trình đỏ” cho thế hệ trẻ, năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước, phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, hai nước. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên phát triển theo đúng các định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được, mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

 

PV/VOV.VN
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