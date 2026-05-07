Làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ tại Madras (Indian Institute of Technology Madras - IIT Madras), Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ưởng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kinh nghiệm của IIT Madras trong việc phát triển mô hình đại học nghiên cứu gắn với công nghiệp và đổi mới sáng tạo; cho rằng đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ tại Madras

IIT Madras là một trong các cơ sở giáo dục đại học kỹ thuật hàng đầu của Ấn Độ, thuộc hệ thống các Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) do Chính phủ Ấn Độ thành lập và quản lý ở cấp quốc gia. Trường được thành lập năm 1959 tại thành phố Chennai và nhiều năm được xếp hạng cao trong hệ thống xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của Ấn Độ.

IIT Madras được biết đến với mô hình gắn kết giữa đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trường xây dựng Công viên nghiên cứu (Research Park) trong khuôn viên nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - phát triển (R&D) với doanh nghiệp và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trường hiện có trung bình khoảng một bằng sáng chế mỗi ngày; riêng năm vừa qua có khoảng 476 bằng sáng chế được đăng ký. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của trường đã hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng định giá khoảng 8 tỷ USD; riêng năm vừa qua có khoảng 112 startup được ươm tạo.

Trao đổi tại buổi làm việc, Giáo sư V. Kamakoti, Viện trưởng IIT Madras cho biết trong khoảng 6 năm qua, trường đã có 68 công bố khoa học đồng tác giả là các nhà khoa học Việt Nam và hiện có hợp tác với khoảng 18 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Giáo sư Kamakoti bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu (bao gồm xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên - sinh viên, đào tạo tiến sĩ và nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình đào tạo liên thông giữa IIT Madras với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam); hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ sâu (deeptech), thúc đẩy các chương trình để sinh viên và nhóm nghiên cứu của Việt Nam và Ấn Độ cùng phát triển ý tưởng, xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp và mở rộng hoạt động tại cả hai nước; hợp tác nghiên cứu khả năng thiết lập hiện diện hoặc cơ sở hợp tác của IIT Madras tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phía IIT Madras cho biết trường triển khai định hướng phát triển công nghệ sâu trong khoảng 20 năm qua, đồng thời xây dựng mô hình Công viên nghiên cứu trên cơ sở kết hợp nguồn vốn đầu tư ban đầu và vốn vay để nâng cao hiệu quả vận hành và trách nhiệm tài chính.

Theo phía trường, mô hình này được phát triển với sự tham gia ban đầu của một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò "doanh nghiệp mỏ neo", qua đó thu hút thêm các doanh nghiệp khác tham gia hệ sinh thái. Trường cũng đặt ra các yêu cầu về hợp tác đào tạo, thực tập, tuyển dụng và R&D đối với doanh nghiệp tham gia.

Phía IIT Madras cho biết Chính phủ Ấn Độ triển khai hỗ trợ theo định hướng ưu tiên đối với một số lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử; đồng thời tạo nguồn lực cho các chương trình nghiên cứu nhưng không can thiệp trực tiếp vào hoạt động chuyên môn của các nhóm nghiên cứu.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với IIT Madras và các đối tác Ấn Độ trong các lĩnh vực công nghệ sâu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cơ sở cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng có lợi.