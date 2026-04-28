Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh

Thứ Ba, 16:14, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Đinh Thế Huynh và gia đình, chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục dõi theo, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động, sáng nay (28/4) tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Đinh Thế Huynh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Đinh Thế Huynh và gia đình, chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục dõi theo, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Đồng thời gửi lời thăm hỏi tới tập thể cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên giáo, dân vận và bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, đất nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tại buổi thăm hỏi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin khái quát với đồng chí Đinh Thế Huynh về một số nội dung trong công tác tuyên giáo và dân vận thời gian qua. Đồng thời, đề cập đến định hướng đổi mới báo chí và chia sẻ, báo chí cần chuyển mạnh từ “đưa tin” sang “bình luận, phân tích”; không chỉ phản ánh sự kiện mà còn cần làm rõ bản chất, tác động của các vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng định hướng dư luận xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng trao đổi về công tác tuyên giáo trước những thách thức trong kỷ nguyên số, khẳng định công tác tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với không gian số.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin khái quát với đồng chí Đinh Thế Huynh về một số nội dung trong công tác tuyên giáo và dân vận thời gian qua.

Hai đồng chí cùng trao đổi về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh mới; đồng thời chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy. Đáng chú ý, việc sáp nhập các lĩnh vực: Tư tưởng, văn hóa, khoa giáo… vào một đầu mối thống nhất đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo đang đòi hỏi sự nhạy bén, bản lĩnh và trách nhiệm lớn hơn nữa trước những áp lực, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay của đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, đất nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Thúy Hằng/VOV1
Tin liên quan

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh

