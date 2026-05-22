Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được đề xuất tăng phụ cấp

Thứ Sáu, 05:20, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo nghị định đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp.

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Dự thảo này do Bộ Nội vụ xây dựng.

Không quá 3 người hoạt động không chuyên trách

Dự thảo quy định cụ thể về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

truong thon, to truong to dan pho duoc de xuat tang phu cap hinh anh 1
Dự thảo đề xuất điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa

Về số lượng, dự thảo nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác Mặt trận.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người.

Dự thảo cũng đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp.

Theo đó, tăng từ mức 6,0 lần lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù.

Cụ thể là thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Đồng thời tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại.

Trên cơ sở mức khoán của ngân sách Trung ương và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên.

Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh khác ở thôn, tổ dân phố.

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách

Dự thảo cũng quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo dự thảo, người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm (ưu tiên đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…), khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Dự thảo cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Trong giai đoạn từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực (1/7/2025) cho đến khi nghị định này có hiệu lực thi hành, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các địa phương có trách nhiệm chủ động rà soát, cân đối và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đóng hoặc truy đóng đầy đủ, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng này.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

VOV.VN - “Muốn sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản thành công phải dựa vào dân, lắng nghe dân, giải thích để dân hiểu và dân đồng thuận".

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cần hết sức thận trọng khi đặt tên mới

VOV.VN - Một vấn đề đáng chú ý là việc đặt tên cho thôn, tổ dân phố mới, TS Nguyễn Hữu Luận cho rằng cần hết sức thận trọng, tránh cách đặt tên cơ học hoặc đánh số đơn thuần mà phải dựa trên yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự đồng thuận của người dân.

Ông Trần Cẩm Tú: Khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: "Phải khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Trung ương".

