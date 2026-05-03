Tư duy đã thông, nhận thức đã đủ lớn, kỹ năng số không còn là rào cản

Theo các chuyên gia, đây không chỉ là một chỉ tiêu định lượng, mà là một cuộc cách mạng về chất trong bộ máy hành chính công.

8 giờ sáng, tại Trung tâm dịch vụ hành chính công TP. Hà Nội, chi nhánh số 7 phường Hà Đông đã đông người nhưng không ồn ào. Người dân ngồi chờ tại các dãy ghế hoặc tới bàn hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện dịch vụ qua app iHanoi.

Trên bàn làm việc của các cán bộ, công chức không còn những tập hồ sơ dày cộp. Còn người dân cũng không phải chờ đợi lâu, bởi toàn bộ thông tin đã được số hóa ngay từ bước đăng ký.

Theo chị Hoàng Thị Mai Anh, cán bộ Trung tâm dịch vụ công TP, HN, chi nhánh số 7: Khi công nghệ trở thành cầu nối thay cho những thủ tục rườm rà trước đây, điều cảm nhận rõ ràng nhất không chỉ là giảm phiền hà, mà còn là sự kết nối gần gũi hơn giữa người dân và cơ quan hành chính.

"Hiện tại, người dân có thể chủ động lấy số, sắp xếp lịch theo thời gian của mình một cách chủ động trong vòng 1 tuần, không phải xếp hàng. Hồ sơ cũng được số hóa, kể cả những người cao tuổi hay những người chưa rành về công nghệ đều được tư vấn hỗ trợ nộp nhanh chóng", chị Hoàng Thị Mai Anh cho biết.

Trong tiến trình cải cách hành chính, nhất là khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số được xem là chìa khóa tạo đột phá. Không chỉ giúp tăng hiệu quả làm việc, giảm bớt thủ tục giấy tờ rườm rà, tiết kiệm thời gian và chi phí, công nghệ còn giúp nâng cao tính minh bạch, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ thực tế cơ sở, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, phó chủ tịch UBND phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho rằng, cán bộ thành thạo kỹ năng số mới có thể thực hiện tốt chức trách nêu gương, thúc đẩy xã hội số. Ngược lại, nếu cán bộ còn "ngại" công nghệ, quy trình chuyển đổi số quốc gia sẽ bị ách tắc ngay từ khâu tiếp nhận thông tin. Do đó, kỹ năng số chính là thước đo mới cho tinh thần trách nhiệm và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong bộ máy.

"Việc ứng dụng công nghệ và quy trình quản lý hiện đại trong môi trường mới góp phần giúp cho cán bộ công chức rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thích ứng với cái yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay. Qua đó giúp giảm bớt các công tác thủ công, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch. Bộ máy tinh gọn hơn thì mỗi cán bộ công chức không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ mà còn là người kiến tạo hiệu quả công việc. Qua đó cũng đóng góp vào sự phát triển chung của chính quyền địa phương", bà Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số phục vụ công việc; cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng tốt các công cụ, nền tảng, dịch vụ số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, dẫn đến năng suất công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Trước thực trạng cấp bách này, tại Chỉ thị số 14 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của việc học tập và đánh giá kỹ năng số.

Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải có hiểu biết về chuyển đổi số, nắm vững kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. Đặc biệt, quy định mới nhấn mạnh rằng, cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân cần tự xây dựng lộ trình học tập riêng, bám sát vào yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm mà mình đang đảm nhiệm.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Hiền, Phó trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính và Quản trị Công phân tích: "Khối lượng công việc tăng lên. Chúng ta không thể sử dụng những phương pháp thủ công như trước đây để giải quyết công việc bởi vì sẽ không đáp ứng được về mặt năng suất lao động. Vì vậy cán bộ, công chức cần phải có những kỹ năng về công nghệ thông tin. Điều này rất quan trọng và cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Việc đào tạo, bồi dưỡng về năng lực công nghệ thông tin thì ngoài đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản ra, cái quan trọng nhất là mỗi một cán bộ, công chức phải chuẩn bị khả năng tự cập nhật công nghệ. Bởi vì không thể có chương trình nào có thể chạy theo và bồi dưỡng liên tục được".

Để con số 100% không chỉ là báo cáo hình thức, Chỉ thị 14 đã chỉ rõ lộ trình thông qua bồi dưỡng và đánh giá kiến thức. Theo PGS,TS Nguyễn Ái Việt, Ủy viên Hội đồng tư vấn Quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mấu chốt của hành trình này nằm ở tư duy, tính tự giác của mỗi cán bộ công chức, viên chức.

"Trong hai vấn đề tư duy và kỹ năng, chúng ta cần nhấn mạnh về tư duy, tại vì tư duy bắt đầu từ nhận thức. Nếu chúng ta nhận thức không đúng hoặc không có tư duy đổi mới, ngại đổi mới hoặc nghĩ đến công nghệ là chúng ta đã thấy tê liệt khả năng suy nghĩ rồi thì không thể tiếp thu được công nghệ. Còn khi tư duy đã thông rồi thì con người ta có một khả năng thích ứng rất là nhanh, mà kỹ năng chuyển đổi số không phải là một kỹ năng quá khó. Vì thế, đào tạo rất là quan trọng, nhưng tôi nhấn mạnh, đào tạo về nhận thức nhiều hơn là đào tạo về kỹ năng", PGS,TS Nguyễn Ái Việt nêu ý kiến.

Khi mỗi cán bộ, công chức, viên chức bước ra khỏi "vùng an toàn" của những phương pháp thủ công cũ để làm chủ công nghệ, đó cũng là lúc khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp tối đa. Và khi tư duy đã thông, nhận thức đã đủ lớn, kỹ năng số không còn là rào cản mà trở thành động lực để mỗi cán bộ thực hiện tốt hơn sứ mệnh phục vụ, để kiến tạo một Chính phủ số liêm chính, hành động, thực sự của dân, do dân, vì dân.