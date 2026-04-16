Trưởng Ban Tổ chức TW làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn

Thứ Năm, 15:35, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tới thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.

Chuyến thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn diễn ra nhân dịp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Trung Quan Thôn là khu tự chủ đổi mới sáng tạo quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu về phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, với sự tham gia chặt chẽ của Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Trung Quan Thôn và một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bắc Kinh.

 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kinh và Trung Quan Thôn đã đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho rằng nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm của bạn có giá trị tham khảo thiết thực đối với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai tại Việt Nam. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó,  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc mong muốn thành phố Bắc Kinh, Trung Quan Thôn và các cơ quan, tổ chức liên quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Văn Hiếu/VOV
Tag: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát triển khoa học công nghệ Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn
Tiểu sử tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế nhận định là dấu hiệu cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mở ra dư địa hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm vóc quan hệ Việt - Trung
VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

