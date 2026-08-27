Từ “hạt giống đỏ” đầu tiên đến sức sống mới trên quê hương Cheo Reo

Cách đây 79 năm trước, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cheo Reo được thành lập. Giữa những ngày tháng Tám lịch sử này, tại buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, những câu chuyện về một thời đấu tranh cách mạng lại được nhắc nhớ.

Chỉ với 3 đảng viên, nhưng từ “hạt giống đỏ” ấy, phong trào cách mạng đã từng bước lan tỏa đến các buôn làng, tập hợp đồng bào các dân tộc cùng đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do. Hôm nay, trên chính mảnh đất ấy, tinh thần của những người đảng viên năm xưa vẫn được tiếp nối bằng những việc làm rất gần gũi với cuộc sống của người dân.

Khu lưu niệm về nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Cheo Reo là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

“Hạt giống đỏ” đầu tiên trên quê hương Cheo Reo

Ngày 10/8/1947, tại buôn Ma Hinh, nay là buôn Đất Bằng, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cheo Reo (thuộc tỉnh Gia Lai cũ) được thành lập, với 3 đảng viên: Ksor Ní, Rơchơm Thép và Rơchơm But. Đồng chí Ksor Ní được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ. Trong những năm tháng cách mạng còn nhiều gian khó, các đảng viên đã xây dựng cơ sở chính trị, vận động, tập hợp quần chúng, từng bước đưa phong trào cách mạng phát triển.

Địa điểm thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Cheo Reo được UBND tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng thành Khu lưu niệm trên diện tích khoảng 1,7 ha. Nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, về thăm lại khu lưu niệm, ông Trịnh Thanh Khiết – Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc khẳng định, bài học lớn nhất từ việc mà thành lập Chi bộ đảng đầu tiên tại Cheo Reo lúc đó chính là cái sự sâu sát của cán bộ đảng viên đối với đồng bào và nhân dân trong khu vực.

“Đối với cán bộ, đảng viên ngày nay thì chúng tôi cũng học tập theo tinh thần của các đồng chí đảng viên đầu tiên của Chi bộ Cheo Reo; đó là phải sâu sát với nhân dân, phải gần gũi với nhân dân...”, ông Trịnh Thanh Khiết nói.

Lãnh đạo các xã trong khu vực Cheo Reo cũ dâng hương tại Khu lưu niệm

Bài học gần dân, sát dân vẫn còn nguyên giá trị

Gần dân, sát dân là bài học từ những ngày đầu thành lập Chi bộ Đảng ở Cheo Reo (Gia Lai) hôm nay tiếp tục được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức buôn Đất Bằng có gần 800 hộ, với hơn 3.180 nhân khẩu, hầu hết là người Jarai. Chi bộ hiện có 73 đảng viên, là lực lượng nòng cốt cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Đất Bằng Rơchơm Bết (dân tộc Jarai) là cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở địa phương, là Bí thư Chi bộ thôn, luôn xác định trách nhiệm của mình là thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

“Đối với những vấn đề còn khúc mắc, phát sinh trong thôn, chúng tôi luôn chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết…”, Bí thư Chi buôn Đất Bằng cho biết.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng ở Đất Bằng tập trung vào những vấn đề rất cụ thể trong cuộc sống. Trong tháng 7 vừa qua, Chi bộ phối hợp với Mặt trận, đoàn thể rà soát 208 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được đồng bộ dữ liệu. Đến nay, 185 trường hợp đã được đồng bộ. 60 hộ đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội được vận động chuyển từ nhận tiền mặt sang nhận qua tài khoản.

Cùng với đó là các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người khó khăn, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, phòng chống dịch bệnh.

Bà con các dân tộc ở Cheo Reo đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, khôi phục nhiều nét đẹp văn hóa.

Đảng viên tiên phong thay đổi cách làm

Không chỉ tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên ở buôn Đất Bằng còn phải đi đầu trong thay đổi cách nghĩ, cách làm, nhất là trong lao động sản xuất. Bởi ở Đất Bằng hiện vẫn còn 92 hộ nghèo và hơn 140 hộ cận nghèo. Đất Bằng hôm nay đã hình thành những vùng sản xuất lúa nước, mì, mía; nhiều tuyến đường vào khu sản xuất được đầu tư, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Đảng viên trẻ Kpă Tuyên khẳng định tiên phong trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi phương thức canh tác truyền thống.

“Là một đảng viên, bản thân tôi luôn học tập và làm theo tấm gương của những người đi trước trong lao động sản xuất. Trước đây, việc làm nông chủ yếu phụ thuộc vào mùa vụ nên thu nhập chưa cao… Hiện nay, nhờ sự định hướng và chủ động áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa máy móc và hệ thống tưới tự động vào sản xuất đã giúp nâng cao hiệu quả canh tác”, theo đảng viên Kpă Tuyên.

Từ “hạt giống đỏ” được gieo xuống buôn Ma Hinh 79 năm trước, đến những người đảng viên hôm nay, mạch nguồn cách mạng ở buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là gần dân, hiểu dân, cùng dân tháo gỡ khó khăn; là tiên phong trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.