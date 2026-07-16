Xây khu tái định cư hơn 120 tỷ đồng, giúp người dân vùng lũ Ia Hiao an cư

Dự án sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) được xây dựng tại thôn Điểm 9, trên diện tích hơn 15ha, với tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông nội vùng, điện hạ thế, các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, trường mầm non.

Không chỉ tập trung xây dựng hạ tầng, chính quyền xã còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tại các buổi gặp gỡ, bà con được xem hình ảnh thực tế những khu vực thường xuyên ngập lụt, theo dõi tiến độ xây dựng khu tái định cư, tìm hiểu chính sách hỗ trợ.

Toàn cảnh khu tái định cư Điểm 9

Ông Ksor Tin là một trong những người đầu tiên ở buôn Chư Plah Jai đến tiếp nhận lô đất mới để làm nhà ở cho biết: “Chúng tôi đến xem đất đai nơi này thật tuyệt vời. Gần chỗ ở, có trường học, có sân bóng đầy đủ. Đất ở trên đồi cao rất tốt, ở đây an toàn hơn cho con em; không phải chạy lũ như những năm trước đây. Nơi này tốt hơn rất nhiều so với nơi ở cũ. Được Nhà nước hỗ trợ, chính quyền tỉnh làm nơi ở định cư mới cho bà con, không biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều”.

Chỉ sau hai đợt gặp gỡ, đã có 67 hộ dân đồng thuận nhận đất, trong đó đợt đầu có 22 hộ và đợt thứ hai thêm 45 hộ. Đó là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của người dân đối với chủ trương di dời đến nơi ở mới. Sau khi được giải đáp đầy đủ các thắc mắc, các hộ dân đã tự lựa chọn mẫu nhà, bốc thăm vị trí lô đất và trực tiếp đến tham quan khu tái định cư. Gia đình anh Nay Chúc ở bôn Sô Ma Lơng, ven sông Ayun rất vui mừng vì đã bốc thăm được vị trí gần trường mầm non, khi con anh năm nay cũng vừa tuổi đến trường.

“Gia đình tôi sống sát sông luôn, rất phức tạp, là vùng sạt lở. Tôi may mắn bốc được số 63, gần trường mẫu giáo, đúng lúc con tôi năm nay cũng vào tuổi lớp mầm, lớp lá. Gia đình tôi cũng háo hức mong chuyển đến sớm. Vì cũng tới mùa mưa rồi”, anh Nay Chúc nói.

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại khu tái định cư

Trước khi tiến hành giúp dân di dời đến nơi ở mới, xã tổ chức Lễ ra quân "Kiến tạo mái ấm mới – Không gian xanh" tại Khu tái định cư vùng thiên tai. Tại đây, đại diện lãnh đạo xã, các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân trồng 250 cây bàng Đài Loan dọc theo tuyến dân cư. Lễ ra quân thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân trong việc xây dựng khu tái định cư ngày càng hoàn thiện, tạo dựng môi trường sống xanh, an toàn và bền vững cho các hộ dân. Ông R’Ô Thí – Phó trưởng phòng Kinh tế xã Ia Hiao cho biết, dự án sẽ bố trí cho khoảng 180 hộ dân tái định cư. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động năm nay sẽ có khoảng 100 hộ dân chuyển đến nơi ở mới.

“Thời gian qua, xã Ia Hiao đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng nguy cơ ngập lụt đến vùng tái định cư. Đến nay đã vận động được 100 hộ. Dự kiến trong tháng 8, tháng 9 tiếp tục vận động tất cả các hộ dân còn lại vào khu tái định cư, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân”, ông R’Ô Thí cho biết.

Cùng với chính sách của nhà nước hỗ trợ tái định cư, thời gian qua, các đơn vị quân đội đã khảo sát, xây dựng phương án giúp người dân vận chuyển nhà và tài sản đến tại khu tái định cư. Hơn 50 cán bộ, chỉ huy và chiến sĩ Đại đội bộ binh 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã hành quân đến xã Ia Hiao để hỗ trợ bà con nhân dân tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản và xây dựng nhà tại khu tái định cư mới.

Một khu dân cư mới đang từng ngày hiện hữu trên vùng đất Điểm 9. Từ những căn nhà thường xuyên bị nước lũ đe dọa, người dân Ia Hiao sắp có nơi ở an toàn hơn, cuộc sống ổn định hơn. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào vùng thiên tai ở tỉnh Gia Lai.