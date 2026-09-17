Từ những bước ngoặt lịch sử đến khát vọng vươn mình

Những dấu mốc quan trọng trên hành trình lãnh đạo cách mạng

Gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với những thắng lợi của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng: Giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ nằm ở việc soi chiếu, giải mã những câu hỏi mang tính bản chất đó là: Vì sao một Đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt sinh tử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong thế kỷ tiếp theo?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 có thể thấy khát vọng giành độc lập luôn hiện hữu mạnh mẽ. Từ phong trào Cần Vương, Đông Du đến nhiều cuộc vận động và khởi nghĩa khác, các sĩ phu, nhà yêu nước và các tầng lớp nhân dân đã liên tục tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, những phong trào ấy lần lượt thất bại, cho thấy cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 trở thành một bước ngoặt quan trọng. Đây cũng chính là điểm mở đầu cho một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Hội nghị thành lập Đảng, hội nghị do Bác Hồ chủ trì vào tháng 2/1930 đã ban hành Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nhưng rất cơ bản. Qua khôi phục tổ chức, kiện toàn Trung ương thì tạo ra đầu mối thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, bắt đầu từng bước tiếp cận với thực tiễn tốt hơn, để đề ra chủ trương chính sách sát hợp”.

Từ một tổ chức mới ra đời, hoạt động trong điều kiện bị đàn áp và khủng bố gắt gao, Đảng từng bước xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng và tìm cách gắn đường lối cách mạng với thực tiễn đất nước. Chặng đường ấy gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người có quá trình chuẩn bị lâu dài về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng ở Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Đảng trong đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. "Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công? Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Vai trò của Đảng với lợi ích của quốc gia dân tộc đó là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền có tiếng nói trên thế giới. Đó là những vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán lãnh đạo tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua”, TS. Nguyễn Văn Đán khẳng định.

Nhìn xuyên suốt tiến trình ấy có thể thấy một trong những điểm nổi bật là sự gắn kết giữa mục tiêu độc lập dân tộc với định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa đường lối cách mạng với việc tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế hết sức phức tạp. Sau đó là những cuộc chiến tranh kéo dài, những tổn thất lớn và yêu cầu khôi phục, xây dựng đất nước trong điều kiện vô cùng khó khăn. Chính trong những thử thách ấy, năng lực tổ chức, tập hợp lực lượng và thích ứng với thực tiễn của Đảng đã trở thành những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt.

Kiên định đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo trong giai đoạn mới

Bước sang thời kỳ Đổi mới, yêu cầu thích ứng ấy lại đặt ra theo một cách khác. Đại hội VI năm 1986 mở ra công cuộc Đổi mới với những điều chỉnh quan trọng trong tư duy và đường lối phát triển đất nước.

Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách, Hội đồng Lý Luận Trung ương khẳng định: “Thành tựu mà Đảng ta đạt được trong 100 năm lãnh đạo cách mạng là một kỳ tích có tính chất lịch sử, đem lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử của đất nước. Đảng đã làm một việc rất lớn, chuyển một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến trở thành một đất nước hiện đại, giàu đẹp và với mức thu nhập trung bình cao như hiện nay. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, thuộc địa trở thành công dân đất nước phát triển, hưởng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Qua chặng đường gần 100 năm Đảng lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng, nhiều bài học mang tính quy luật đã được đúc rút, trở thành hành trang quý báu cho giai đoạn cách mạng mới, đó là bài học kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam bảo đảm cho sự phát triển. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều hướng tới việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển và trong mọi quyết sách. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” ngày càng được đặt trong yêu cầu cụ thể hóa bằng cơ chế và chính sách trong thực tiễn.

Một vấn đề luôn được đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng là năng lực tự soi, tự sửa; chủ động nhận diện và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, khắc phục tình trạng chậm đổi mới ở một số lĩnh vực, đồng thời tháo gỡ triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế và năng lực tổ chức thực thi, qua đó mở rộng không gian và tạo động lực mới cho phát triển. Việc kiên quyết xử lý các sai phạm, không né tránh khuyết điểm, không phải là biểu hiện của sự suy yếu mà là một phương thức để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực tự chỉnh đốn và củng cố niềm tin của nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao uy tín và năng lực thực hiện sứ mệnh lãnh đạo đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc. Tầm nhìn phát triển 100 năm đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các trụ cột chiến lược cốt lõi: xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng, lấy tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm những động lực quan trọng của tăng trưởng; đồng thời phát huy cao nhất nhân tố con người Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, nguồn lực và động lực quan trọng của sự phát triển. Những trụ cột đó cần được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo thành nền tảng vững chắc để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước trong thế kỷ XXI.

Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kỳ vọng vào bản lĩnh dẫn đường của Đảng trong 100 năm tới: “Để thực hiện mục tiêu có tính tham vọng rất cao như thế phải củng cố trên tất cả phương diện tổ chức lãnh đạo Đảng. Đầu tiên phải xác định rõ không chao đảo, phải kiên định đường lối chính trị một cách sáng tạo, phải tăng cường hơn công cuộc đổi mới. Mọi thành viên của tổ chức Đảng phải thấm đẫm tinh thần đem khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, đưa dân tộc đến phồn vinh ấy là lẽ sống của mình”.

Gần một thế kỷ nhìn lại là một hành trình đủ dài để thấy những bước ngoặt, những thành tựu, những thử thách và cả những bài học được tích lũy qua thực tiễn. Tổng kết chặng đường ấy vì thế không chỉ để nhìn về quá khứ. Quan trọng hơn đó là cơ sở để tiếp tục củng cố niềm tin, chắt lọc kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề mới và tìm kiếm những động lực phát triển phù hợp với đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.