Tuyên bố chung Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len

Trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có chuyến thăm chính thức đến Anh vào ngày 09-10/10/2018.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Jeremy Hunt, gặp Chánh Văn phòng nội các David Lidington, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, TS. Liam Fox, chào xã giao Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew và Chủ tịch Thượng viện Fowler. Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Anh và gặp gỡ một số công ty lớn của Anh. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Andrew



Nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Việt Nam và Anh đã khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác tại Liên Hợp quốc, trong vấn đề gìn giữ hòa bình, an ninh toàn cầu, luật pháp quốc tế và phòng chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Hai bên đánh giá cao việc chuyển giao bệnh viện dã chiến cấp 2 của Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh cho Việt Nam, cũng như cam kết trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực công binh liên quan đến gìn giữ hòa bình.

Việt Nam và Anh là những đối tác ủng hộ tự do thương mại mạnh mẽ ở châu Âu và châu Á, tích cực thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) trong năm 2018. Việt Nam và Anh mong muốn duy trì quan hệ thương mại suôn sẻ khi Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, bao gồm thông qua việc đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh với việc chuyển tiếp Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam trong thời kỳ chuyển tiếp Brexit. Hai bên cũng thỏa thuận tiếp tục tham vấn lẫn nhau về khả năng Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai bên ghi nhận vai trò chủ chốt của giáo dục trong quan hệ giữa hai nước, bao gồm quan hệ hợp tác khoa học được tăng cường trong lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phòng chống kháng thuốc. Để thực hiện các mục tiêu này, Giấy phép thành lập Hội đồng Anh tại Việt Nam với tư cách là tổ chức giáo dục và văn hóa của Anh đã được gia hạn. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa song phương nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Hai bên tái khẳng định cam kết tuân thủ các chế tài trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm khuyến khích Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện các bước để phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh cấm sử dụng vũ khí hóa học trên phạm vi toàn cầu. Hai bên thống nhất rằng việc tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng cho việc đảm bảo hòa bình và ổn định, đồng thời tái khẳng định cam kết tôn trọng các phán quyết của Tòa trọng tài cũng như hoạt động tự do hàng hải và hàng không. Hai bên cùng chia sẻ quan điểm các quốc gia cần phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông qua các cơ chế pháp luật hiện hành.

Hai bên bày tỏ ủng hộ Hội nghị quốc tế London 2018 về phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và nhất trí về tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Hai bên mong muốn quan hệ giữa Anh và ASEAN ngày càng chặt chẽ và sâu sắc hơn sau khi Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Hai bên hoan nghênh việc Anh tiếp tục tài trợ các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, văn hóa, y tế, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức và cải cách hệ thống công chức, cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh, phát thải khí carbon thấp, an ninh hàng hải, giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

Việt Nam và Anh cam kết thường xuyên trao đổi đoàn cấp Bộ trưởng giữa hai nước. Hai bên thống nhất tổ chức phiên Đối thoại chiến lược tiếp theo vào đầu năm 2019./.