Tuyên giáo và dân vận chuyển từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin

Chiều ngày 2/7/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu định hướng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, công tác tuyên giáo và dân vận (TG&DV) có vị trí hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng: Vừa đi trước, mở đường để định hướng, xây dựng niềm tin trong nhân dân; vừa đồng hành để giữ vững niềm tin; vừa đi sau để tổng kết thực tiễn. Tinh thần của hội nghị hôm nay là nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng những khó khăn, vướng mắc; những vấn đề chưa làm được, những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ và kiến nghị các giải pháp, hành động quyết liệt.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Chuyển từ thông báo một chiều sang tương tác đa chiều, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành TG&DV cả nước đã nỗ lực đổi mới toàn diện, cả về tư duy, nội dung và cách thức, phương pháp hoạt động với tinh thần không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn ngành đã thể hiện bản lĩnh, sự quyết liệt và tinh thần đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò của ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng. Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, toàn ngành đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tập trung rà soát, đăng ký và tham mưu thực hiện các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu hoàn thành một số đề án lớn, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực công tác TG&DV.

Ở địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban TG&DV các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành 37 đề án trên các lĩnh vực TG&DV nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng đồng thời giải quyết các vấn đề cấp bách tại địa phương, đơn vị và tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực đồng bộ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác TG&DV tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng tham mưu. Ban TG&DV các cấp đã chuyển mạnh từ xử lý công việc theo lĩnh vực sang phối hợp liên thông; từ phản ứng trước tình hình sang chủ động dự báo, định hướng; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TG&DV trong tình hình mới.

Trình bày báo cáo tóm tắt và đưa ra những định hướng trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, thời gian tới ngành cần tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội với các nhiệm vụ đổi mới, phát triển đất nước.

"Các địa phương cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận; tăng cường bám sát cơ sở; sử dụng linh hoạt các công cụ điều tra dư luận xã hội để nắm bắt tâm tư của nhân dân sau một 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông chính sách, chuyển từ thông báo một chiều sang tương tác đa chiều, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung truyền thông trực quan, dễ hiểu về các quyết sách kinh tế - xã hội, giúp nhân dân hiểu rõ và tự giác đồng hành thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước", đồng chí Phạm Tất Thắng yêu cầu.

Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu toàn ngành trong 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động.

"Tôi nhấn mạnh: Truyền thông chính sách không phải là việc “thông báo” cho dân biết sau khi đã quyết xong, mà phải đi cùng cả quá trình hoạch định và thực thi - giải thích để dân hiểu, đối thoại để dân đồng thuận, đồng thuận để tạo động lực hành động. Làm tốt truyền thông chính sách chính là cách trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng bởi nó tạo ra sự đồng lòng - điều kiện tiên quyết để khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội", đồng chí Trịnh Văn Quyết giải thích.

Toàn cảnh hội nghị.

Hai là, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, nhiệm vụ chiến lược; kiên quyết không để nợ việc, chậm việc. Ba là, nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Công tác lý luận phải bám sát thực tiễn, kịp thời tổng kết những vấn đề mới trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng phải giữ vững kỷ luật thông tin, là lực lượng chủ lực định hướng dư luận. Văn hóa, văn nghệ, xuất bản phải siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm sai phạm.

Bốn là, đổi mới công tác khoa giáo theo hướng bám sát thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Năm là, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, dư luận xã hội, dân tộc, tôn giáo; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Sáu là, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo. Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng các cấp phải chuyển mạnh từ phản ứng bị động sang phòng ngừa chủ động, từ xử lý từng vụ việc sang nhận diện xu hướng, từ đấu tranh đơn lẻ sang phối hợp đồng bộ. Phải biến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số thành năng lực của ngành.

Bảy là, chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin xã hội. Coi việc bồi đắp, củng cố và bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ là mục tiêu cao nhất, là gốc rễ của “thế trận lòng dân”.

"Vì sao phải chuyển từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin? Bởi trong thời đại bùng nổ thông tin, chúng ta không thể và cũng không cần kiểm soát mọi luồng tin; điều cốt lõi là làm cho nhân dân có đủ cơ sở, đủ niềm tin để tự phân biệt đúng - sai, tự đề kháng trước thông tin xấu, độc. Niềm tin mới là tuyến phòng thủ cuối cùng, là “vùng cấm” mà không một thế lực nào được phép xâm phạm.

Quản trị niềm tin, do đó, không phải là áp đặt, mà là bồi đắp - bằng sự thật, bằng những thành quả phát triển mà người dân được thụ hưởng, bằng sự nêu gương và liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi vụ việc tiêu cực không được xử lý đến nơi, mỗi lời hứa không được thực hiện, mỗi biểu hiện xa dân, vô cảm đều là một vết xói mòn niềm tin, và niềm tin một khi đã mất thì rất khó lấy lại. Vì vậy, giữ gìn niềm tin của dân là trách nhiệm không của riêng ngành tuyên giáo, dân vận, mà của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đó cũng chính là nội hàm sâu xa nhất của hai chữ “dân vận” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng căn dặn", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.