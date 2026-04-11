UNDP đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển mới

Việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao cho nhiệm kỳ mới là một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho Việt Nam với nhiều mục tiêu tham vọng về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của các đối tác quốc tế, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Chia sẻ với VOV về chủ đề này, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đã từng bước định hình rõ con đường phát triển của mình từ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đến cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và tăng cường hội nhập quốc tế.

Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Ramla Khalidi

PV: Cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài TNVN. Thưa bà, Việt Nam vừa hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao cho nhiệm kỳ mới, bà có thể chia sẻ những kỳ vọng của UNDP về triển vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới?

Bà Ramla Khalidi: Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu rất tham vọng, không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn về tầm nhìn dài hạn: trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hướng tới xây dựng một nền kinh tế xanh, đạt phát thải ròng bằng “0”, đồng thời phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Với UNDP, đây chính là những định hướng mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành.

Thực tế cho thấy, thông qua hàng loạt nghị quyết và chính sách được ban hành trong thời gian qua, Việt Nam đã từng bước định hình rõ con đường phát triển của mình từ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đến cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và tăng cường hội nhập quốc tế. Một điểm chúng tôi thấy rất đáng chú ý là trong các phát biểu nhậm chức của các nhà lãnh đạo Việt Nam mới đây, một thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh, đó là: mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực phát triển chính là con người. Người dân phải là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển.

PV: Trong năm 2026, UNDP sẽ tiến hành xây dựng và thảo luận Chương trình quốc gia mới. Bà có thể chia sẻ những ưu tiên hợp tác của UNDP với Việt Nam trong khuôn khổ chương trình này?

Bà Ramla Khalidi: Chúng tôi sẽ tiếp tục căn cứ vào các định hướng của Việt Nam, đồng thời bảo đảm phù hợp với Chiến lược toàn cầu của UNDP cũng như Khung hợp tác chung của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi xác định sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất là tăng cường năng lực thể chế - xây dựng các cơ quan, tổ chức đủ mạnh để triển khai chính sách hiệu quả và cung cấp các dịch vụ phục vụ phát triển bền vững. Thứ hai là ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, nhằm tạo điều kiện để con người và các hệ sinh thái cùng phát triển bền vững. Thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi kinh tế thông qua hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như tạo ra các việc làm xanh. Và thứ tư là thúc đẩy phát triển bao trùm, phát triển con người, trong đó chú trọng bảo đảm các dịch vụ thiết yếu - đặc biệt là y tế - được cung cấp một cách toàn diện và công bằng.

Có thể nói, trong mọi hoạt động, UNDP luôn lấy các ưu tiên được xác định trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam làm định hướng dẫn dắt.

PV: Trước những biến động phức tạp của tình hình khu vực và toàn cầu, bà kỳ vọng như thế nào về vai trò chủ động của Việt Nam trong quan hệ đối tác với UNDP, cũng như những sáng kiến hợp tác mới có thể được triển khai nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân?

Bà Ramla Khalidi: Tôi cho rằng Việt Nam đang ở trong một bối cảnh đầy thách thức. Thế giới hiện nay đang phải đối mặt với các cuộc xung đột, khiến giá cả gia tăng, từ lương thực đến năng lượng. Bên cạnh đó là những gián đoạn trong thương mại toàn cầu, cùng với các rủi ro ngày càng rõ nét từ biến đổi khí hậu - những yếu tố đều có tác động trực tiếp đến Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, có một điểm nhất quán mà Việt Nam luôn duy trì, đó là cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác ở cả cấp độ khu vực lẫn toàn cầu, trên nền tảng các quan hệ đối tác. Đây là điều rất đáng ghi nhận và có thể xem là một hình mẫu.

Việt Nam cũng đã cho thấy rõ vai trò quan trọng của hợp tác đa phương và hợp tác Nam - Nam, đồng thời mở ra cơ hội để chia sẻ những bài học kinh nghiệm của mình với thế giới. Nhiều quốc gia rất quan tâm tìm hiểu cách Việt Nam đã giảm nghèo nhanh chóng trong thời gian ngắn. Trong thực tế, Việt Nam đã có nhiều mô hình hiệu quả, như lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển ở cấp địa phương, phát triển nhà an toàn chống chịu khí hậu, hay phục hồi hệ sinh thái - trong đó có rừng ngập mặn.

Việt Nam cũng là một ví dụ điển hình trong việc kết hợp công tác khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển nông thôn bền vững. Điều này không chỉ dừng lại ở việc rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, mà còn gắn với việc thiết kế các chương trình phát triển nhằm hỗ trợ sinh kế cho người dân. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều điểm sáng khác có thể chia sẻ, như thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo. Chúng tôi rất vui khi Việt Nam tiếp tục duy trì tỷ lệ khoảng 30% nữ đại biểu trong Quốc hội nhiệm kỳ này.

Có thể nói, Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm quý để chia sẻ với thế giới, đồng thời cũng tiếp tục học hỏi từ các quốc gia khác trong quá trình phát triển.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!