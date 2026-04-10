Phân công nhiệm vụ trọng tâm cho các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Thứ Sáu, 15:54, 10/04/2026
VOV.VN - Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công các Phó Bí thư Thành ủy theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

TP.HCM xác định, nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới là khẩn trương kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ giải quyết dứt điểm các tồn đọng; đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Cùng với đó, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

phan cong nhiem vu trong tam cho cac pho bi thu thanh uy tp.hcm hinh anh 1
Thường trực Thành ủy TP.HCM điều hành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ngày 11/4 (ảnh: L.V)

Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công theo dõi chỉ đạo thêm thẩm quyền các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, được giao chủ trì, chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu phát triển TP.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và các nhóm nghị định hướng dẫn thi hành có liên quan.

phan cong nhiem vu trong tam cho cac pho bi thu thanh uy tp.hcm hinh anh 2
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tại kỳ họp thứ I, HĐND TP.HCM khóa XI

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, được giao chỉ đạo bảo đảm tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng, mở rộng “Không gian Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, bảo đảm hoàn thành trước ngày 2/9/2026.

phan cong nhiem vu trong tam cho cac pho bi thu thanh uy tp.hcm hinh anh 3
Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

Đồng thời, rà soát, phân công lại nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt từng lĩnh vực, tránh chồng chéo; nghiên cứu triển khai chính sách miễn vé xe buýt, miễn phí hạ tầng cảng biển; tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, được giao theo dõi, giám sát, đôn đốc xử lý dứt điểm trong năm 2026 các dự án đầu tư trì trệ, kéo dài.

Đồng thời, chỉ đạo, giám sát việc triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025-2030, đảm bảo hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

phan cong nhiem vu trong tam cho cac pho bi thu thanh uy tp.hcm hinh anh 4
Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được giao chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất trường học, bổ sung giáo viên, hướng đến mục tiêu năm học 2027-2028 đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học ca 3.

Ông cũng theo dõi chương trình nhà ở cho công nhân thuê; chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng, người cao tuổi; thúc đẩy hợp tác với các địa phương.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, được giao chỉ đạo tham mưu ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp kinh tế Đảng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp báo chí TP; chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu và thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ các trường đại học và Đảng bộ các đơn vị y tế; tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ nhiệm kỳ tới.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
