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Ưu tiên nguồn lực tương xứng cho phổ biến pháp luật tới đối tượng đặc thù

Thứ Hai, 09:25, 03/08/2026
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VOV.VN - Chính phủ đề xuất quy định việc ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù để thể chế hóa chủ trương trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Sáng 3/8, tại Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Bổ sung đối tượng, xác định rõ trách nhiệm

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành.

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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cùng với đó bổ sung trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân như: tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ có liên quan đến pháp lý, cơ quan thi hành án hình sự, người sử dụng lao động, luật sư, luật gia...

Đồng thời, kế thừa và hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể… nhằm xác định rõ trách nhiệm và huy động hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự thảo kế thừa và điều chỉnh các nhóm đặc thù trong luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn; đồng thời, bổ sung một số đối tượng đặc thù là: Người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người cao tuổi; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với người lao động, dự thảo luật kế thừa, có điều chỉnh cho phù hợp thực tế, ưu tiên cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động có mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng; quy định rõ hơn các chính sách, trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

Đồng thời, dự thảo quy định việc ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù để thể chế hóa chủ trương trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, dự thảo luật hoàn thiện quy định về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó đã quy định rõ các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm đưa nội dung trang bị kiến thức pháp luật có liên quan đến ngành, nghề đào tạo để tổ chức giảng dạy.

Ngoài ra, bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật…

Làm rõ tiêu chí xác định đặc thù

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành sự cần thiết, mục đích xây dựng luật cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của các dự án luật.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các nội dung nêu trong 02 báo cáo thẩm tra đầy đủ để nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo luật với hệ thống pháp luật.

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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhất trí với quy định về đối tượng đặc thù như của dự thảo luật.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ hơn tiêu chí, nguyên tắc xác định thế nào là “khó khăn, hạn chế trong tiếp cận pháp luật” để làm căn cứ giao Chính phủ quy định chi tiết nhóm đối tượng đặc thù này, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Có ý kiến đề nghị trong luật chỉ quy định về tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng đặc thù và giao Chính phủ xác định cụ thể các đối tượng đặc thù để bảo đảm kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu, quy định rõ hơn nguyên tắc, yêu cầu đối với hoạt động truyền thông chính sách để tránh tác động của dư luận đến quá trình xem xét, quyết định của cơ quan phê duyệt chính sách hoặc cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời quy định rõ hơn về truyền thông chính sách, bảo đảm không trùng lặp với việc lấy ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản trong quá trình xây dựng pháp luật, tránh sự trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Ngọc Thành/VOV.VN
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