Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân

Phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không.

Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật, nghị quyết chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện đạt mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân.

Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất.

Với bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo phát triển. Mọi triết lý phát triển, mọi sự đổi mới tư duy lập pháp nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân thì đều trở nên vô nghĩa.

Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, Nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp, là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp.

Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành "đóng băng" vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ, ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp.

Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, người đứng đầu cơ quan lập pháp - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện dư án luật, mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác ban hành luật cần chú trọng, nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu soạn thảo, để các dự án luật không còn tình trạng ngồi trong phòng máy lạnh ban hành, mà việc lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu tác động phải đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Chỉ khi luật phản ánh đúng quy luật vận động của thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì mới có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương trong khâu chấp hành và tổ chức thực thi luật. Chính phủ và các bộ, ngành cần chủ động chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn song song với quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận dự thảo luật. Chấm dứt triệt để tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư mới vận hành được.

Bên cạnh đó, Quốc hội phải đẩy mạnh chức năng giám sát đến cùng, không chỉ giám sát việc ban hành văn bản mà phải giám sát kết quả thực thi ở cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra trì trệ.

Tại Kỳ họp không thường kỳ lần thứ Nhất này của Quốc hội, những nội dung được đưa ra xem xét, cho ý kiến đều là những vấn đề nóng, đòi hỏi từ thực tiễn cần điều chỉnh. Thước đo cho chất lượng công tác ban hành luật, hiệu quả trong việc thực thi, chính là việc mang lại hạnh phúc và ấm no cho người dân.