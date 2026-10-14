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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Sử Ngọc Anh

Thứ Tư, 18:00, 14/10/2026
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VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/10/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, một số nội dung sau.

1. Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương nhận thấy:

- Đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

- UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Sử Ngọc Anh.

2. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, UBKT Trung ương nhận thấy:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện: quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

 - Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

- UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

3. Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

PV/VOV
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