Bộ Chính trị chuẩn y Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UB KTTƯ) cho biết, ngày 7/10 đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, ủy viên UB KTTƯ giữ chức Phó chủ nhiệm UB KTTƯ khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ nhiệm UB KTTƯ Trần Sỹ Thanh trao quyết định cho ông Trần Văn Phúc. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ nhiệm UB KTTƯ Trần Sỹ Thanh đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc ông Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ông mong muốn trên cương vị Phó chủ nhiệm UB KTTƯ, ông Trần Văn Phúc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, cùng tập thể UB KTTƯ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

UB KTTƯ ương hiện có các Phó chủ nhiệm là các ông, bà: Trần Tiến Hưng (thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành, Trần Văn Phúc.

Ông Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 7/2025. Tháng 10/2025, tại hội nghị Trung ương khóa 13, ông được Ban chấp hành Trung ương bầu làm ủy viên UB KTTƯ khóa 13.