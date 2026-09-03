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Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sửa Luật Chứng khoán phải gắn với tăng cường hậu kiểm

Thứ Năm, 19:01, 03/09/2026
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VOV.VN - Chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 6, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; các dự án luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, dân số.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn: đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ và thủ tục hành chính; bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hay còn gọi là sandbox; hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán.

Uy ban thuong vu quoc hoi sua luat chung khoan phai gan voi tang cuong hau kiem hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết: Luật Chứng khoán phải được sửa đổi để thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực tiễn phát triển của giao dịch điện tử, công nghệ, sản phẩm dịch vụ mới cũng cần có cơ sở pháp lý phù hợp, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư. Mục tiêu sửa đổi là giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, thúc đẩy hiện đại hóa, chuyển đổi số, hoàn thiện hành lang pháp lý cho vấn đề mới, bảo đảm thống nhất pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý, hỗ trợ phát triển, nâng hạng thị trường chứng khoán.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành định hướng sửa luật, song đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn những vướng mắc thực tiễn của từng nhóm chính sách, đồng thời lượng hóa tác động và chi phí tuân thủ. Đáng chú ý, cắt giảm tiền kiểm phải gắn với tăng cường hậu kiểm, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, không hạ thấp tiêu chuẩn an toàn thị trường. Các quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử và công nghệ mới cần kiểm soát chặt rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khả năng lưu vết, truy xuất dữ liệu và trách nhiệm của các bên.

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Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ: “Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu các vấn đề nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển thị trường bền vững, lành mạnh, trong đó có mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả quản trị, chi phí, đầu mối điều hành, hạ tầng công nghệ và yêu cầu hội nhập. Các đề xuất có phạm vi chính sách lớn chỉ bổ sung trong lần sửa đổi này khi đã được đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật”.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng yêu cầu bám sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ những hạn chế của luật hiện hành, nhất là các hành vi thao túng, làm giá, để có giải pháp xử lý phù hợp. Đánh giá kỹ tình hình thực hiện Luật Chứng khoán hiện hành trong thời gian vừa qua, nhận diện đầy đủ những khó khăn, tồn tại hạn chế, nhất là những cái hiện tượng là thao túng, làm giá. Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phạm vi sửa đổi, tập trung xử lý các vướng mắc cấp thiết đã có đủ cơ sở thực tiễn, chính trị, pháp lý và sự đồng thuận; bảo đảm việc sửa luật xử lý các vướng mắc trước mắt, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường sau khi nâng hạng, đảm bảo phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, hiệu quả.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Phiên họp.

* Cũng trong chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ; ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng một số hồ sơ, tài liệu gửi sát thời điểm thẩm tra, thảo luận. Đối với Kỳ họp thứ Hai, dự kiến có 60 nội dung, các cơ quan phải chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm hồ sơ, tài liệu. Đặc biệt, cần khẩn trương lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai và Luật Hình sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: “Có 7 dự án luật đã thảo luận ở Kỳ họp không thường lệ. Đặc biệt, phải xin ý kiến nhân dân đối với hai luật là Luật Đất đai và Luật Hình sự. Tôi đề nghị Chính phủ, qua hệ thống VNeID của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, khẩn trương xin ý kiến nhân dân”.

Đỗ Minh/VOV1
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