"Việc làm tốt cho dân chính là công tác tư tưởng tốt nhất"

Hiệu quả không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị

Sáng nay (3/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Quán triệt Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn, bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết quán triệt chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Về phương châm và quan điểm chỉ đạo, nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt: “Chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả”. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Nghị quyết có 4 quan điểm chỉ đạo, trong đó có 3 điểm mới cần quán triệt sâu: Một là, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Hai là, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất

Cùng với đó, Nghị quyết khẳng định, con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất. Nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và một quan điểm rất đáng chú ý, hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội chính là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Nói cách khác, việc làm tốt cho dân là công tác tư tưởng tốt nhất.

Nghị quyết đặt mục tiêu lượng hóa mục tiêu đến năm 2030 thành 5 nhóm với các chỉ tiêu kiểm đếm được. Một số chỉ tiêu cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch gồm: 100% cấp ủy, tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm; nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn; 100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định; 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư, có cán bộ chuyên trách và kết nối hệ thống thông tin nguồn.

Cùng với đó hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực; đào tạo chuyên sâu 4.000 - 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt. Tầm nhìn đến năm 2045, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Nghị quyết cũng xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Cốt lõi đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Mỗi chủ trương, chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại đi kèm; đổi mới việc nắm, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm bằng điều tra xã hội học kết hợp phân tích dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo - và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng lại ở báo cáo.

Điểm đáng chú ý là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, kết hợp không gian thực với không gian số. Đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở; bảo đảm nguyên tắc một vụ việc - một đầu mối phát ngôn - một bộ thông điệp thống nhất. Xử lý vấn đề ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành điểm nóng...

Bên cạnh đó đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận. Lấy kết quả thực hành làm thước đo chủ yếu trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; hằng năm mỗi cấp ủy rà soát, công khai và giải quyết dứt điểm danh mục việc khó, việc tồn đọng, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân...

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng. Bảo đảm an ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng thông tin, phân định rõ mức độ tác động, biện pháp xử lý và đầu mối chỉ huy; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số...

Đặc biệt, nghị quyết xác định bảo đảm về đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; kiểm tra, giám sát và đánh giá. Ban hành khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm công tác tư tưởng, bố trí đủ cán bộ chuyên trách ở cấp xã; có chính sách đãi ngộ đặc thù và bảo vệ cán bộ dám nói thẳng, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm.

“Nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi biến thành hành động. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thống nhất, toàn diện việc tổ chức thực hiện và ban hành Kế hoạch thực hiện. Việc tổ chức thực hiện quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ chỉ giao một cơ quan chủ trì, không chồng chéo”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ, công tác tư tưởng là công việc khó nhất, bởi đối tượng của nó là niềm tin – thứ được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực.

Kết quả thực hiện Nghị quyết này, không đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà đo bằng ba điều rất cụ thể: người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không.