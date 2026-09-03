Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng qua những quyết sách lịch sử

Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chiến lược bất biến

Lịch sử đã chứng minh, những chủ trương, quyết sách của Đảng trước Cách mạng Tháng Tám 1945 không chỉ tạo nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, mà còn đặt nền móng lý luận, chiến lược cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Gửi tham luận đến hội thảo Cách mạng Tháng Tám, bà Nguyễn Thị Xuyên, Đại học Thái Nguyên cho rằng, từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, đến Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, và xuyên suốt các giai đoạn cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu chiến lược bất biến, là kim chỉ nam cho mọi chiến lược phát triển của cách mạng Việt Nam.

“Đây không chỉ là lựa chọn chiến lược nhất thời, mà là con đường phát triển tất yếu, đúng đắn và bền vững của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Trong một thời đại đầy biến động, khi mô hình phát triển tư bản chủ nghĩa bộc lộ nhiều cập, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta lựa chọn vẫn giữ nguyên giá trị định hướng, bởi nó bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, giữa tăng trưởng với hạnh phúc con người”, bà Nguyễn Thị Xuyên khẳng định.

Văn kiện Đại hội XIII, XIV của Đảng đã kế thừa và phát triển tư tưởng này khi nhấn mạnh, luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…

Tranh vẽ “Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì cuộc họp thành lập Đảng CS Việt Nam, ngày 3/2/1930”. Ảnh Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Xuyên nhận xét, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội đã được hiện thực hóa rõ nét trong suốt quá trình đổi mới gần 40 năm qua. Việt Nam từ một nước nghèo, kém phát triển, đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, với nền kinh tế năng động thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đồng thời, Việt Nam vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa khi luôn đặt con người vào vị trí trung tâm, coi trọng các chính sách an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thúc đẩy bình đẳng xã hội.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội không chỉ là đòi hỏi về chính trị - tư tưởng, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn: Làm sao để đất nước phát triển nhưng không bị cuốn theo mô hình cực đoan; Làm sao để dân tộc Việt Nam vững vàng hội nhập mà vẫn giữ gìn bản sắc. Sự kiên định ấy không hề bảo thủ, mà là biểu hiện của bản lĩnh chính trị vững vàng, của tầm nhìn chiến lược dài hạn, được Đảng ta thể hiện nhất quán từ các Cương lĩnh chính trị đến các nghị quyết quan trọng về phát triển đất nước trong thế kỷ XXI”, theo bà Nguyễn Thị Xuyên.

Ưu tiên cao nhất cho lợi ích quốc gia - dân tộc

Trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết hài hòa vấn đề dân tộc và giai cấp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu: đánh đuổi đế quốc và tay sai để giành độc lập, sau đó tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương 8, hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp, chống đế quốc và chống phong kiến.

PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, tư tưởng chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 8 thể hiện bước tiến vượt bậc về lý luận và thực tiễn, phản ánh sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đó là việc xác lập nguyên tắc “lấy dân tộc làm gốc”, thay vì máy móc đặt đấu tranh giai cấp lên trên hết.

“Chính bản lĩnh, tư duy đổi mới này đã giúp Đảng tìm ra con đường cách mạng đúng đắn, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ bị ngoại xâm, đồng thời đặt nền tảng tư tưởng cho đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, bài học đó vẫn tiếp tục soi sáng, gợi mở nhiều giá trị định hướng lâu dài. Đó là phải ưu tiên cao nhất cho lợi ích quốc gia, dân tộc; ứng xử linh hoạt và chủ động giữa các mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, giữa những vấn đề chiến lược và sách lược, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và giữ vững ổn định chính trị - xã hội”, PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất nhận xét.

Thực tiễn dân tộc, từ nguyện vọng của nhân dân

Theo PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, từ những chủ trương, quyết sách của Đảng trước Cách mạng Tháng Tám, có thể rút ra những bài học có giá trị lâu dài trong sự nghiệp đổi mới:

Phải luôn xuất phát từ thực tiễn dân tộc, từ nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích đất nước lên trên hết, đồng thời giữ vững độc lập tự chủ và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối. Đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn.

Sự chuyển hướng chiến lược cách mạng đúng lúc, đúng chỗ thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực “tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận” - một trong những phẩm chất cốt lõi làm nên sức sống của Đảng. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông; thực tiễn mà không có lý luận soi đường thì dễ rơi vào mò mẫm, lúng túng, mù quáng.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 là thắng lợi của sức mạnh quật khởi của toàn dân tộc do Đảng lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất cho rằng, tư tưởng “lấy dân làm gốc” không chỉ là kim chỉ nam hành động trong cách mạng giải phóng dân tộc mà cả trong xây dựng xã hội chủ nghĩa, trong đổi mới, phát triển.

Từ việc thành lập Mặt trận Việt Minh năm 1941 - một sáng tạo chính trị của Đảng để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước - cho đến chiến lược xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” hiện nay, tư tưởng nhất quán và xuyên suốt của Đảng là: Coi nhân dân là trung tâm, “dân là gốc”, là chủ thể của mọi quá trình cách mạng. Đây không chỉ là một nguyên lý chính trị mà còn là bài học thực tiễn có tính thời đại.

“Dựa vào dân, đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hạnh phúc - Đó chính là nguyên lý bất biến làm nên sức mạnh trường tồn của cách mạng Việt Nam, là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách và phát triển bền vững trong tương lai”, PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất khẳng định.