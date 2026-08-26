Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân vùng biên Mường Lát

Cán bộ, chiến sĩ đến từng thôn hỗ trợ người dân

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và Công an xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đến từng thôn, bản hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng ứng dụng số và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung chuyển đổi số.

Tại thôn Na Khà, xã Mường Lát, tổ công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số phục vụ đời sống. Thay vì chỉ tuyên truyền chung, cán bộ trực tiếp cầm điện thoại, hướng dẫn từng người thao tác trên thiết bị của mình.

Thay vì chỉ tuyên truyền chung, Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn trực tiếp cầm điện thoại, hướng dẫn từng người thao tác trên thiết bị của mình.

Từ việc tải và sử dụng phần mềm “Ứng dụng số Thanh Hoá”, cài đặt định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID đến nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người dân được hướng dẫn cụ thể từng bước.

Với nhiều người dân vùng biên, nhất là những người chưa có nhiều điều kiện tiếp cận công nghệ, những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại thông minh đôi khi vẫn là một trở ngại. Việc cán bộ trực tiếp hướng dẫn giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện và quan trọng hơn là có thể tự thao tác trong những lần tiếp theo.

Đây cũng là cách để chuyển đổi số không dừng lại ở những khái niệm mang tính kỹ thuật mà trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Chuyển đổi số để người dân vùng biên được hưởng lợi

Mường Lát là địa bàn miền núi, biên giới, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông và khả năng tiếp cận thông tin khiến việc thực hiện một số thủ tục hành chính theo phương thức truyền thống còn mất nhiều thời gian.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số mở ra thêm một phương thức thuận tiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công.

Khi được hướng dẫn sử dụng VNeID, người dân có thể từng bước hình thành thói quen sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Việc biết cách nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến hay tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng giúp người dân giảm thời gian đi lại, chủ động hơn trong giải quyết công việc.

Việc hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số cũng là một nội dung, biện pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Đối với địa bàn biên giới, ý nghĩa của hoạt động này càng rõ nét khi chuyển đổi số góp phần kết nối chính quyền với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Từ chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận nhiều thông tin và dịch vụ mà trước đây phải trực tiếp đến cơ quan hành chính. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Để những lợi ích đó đến được với người dân vùng sâu, vùng xa, vai trò của lực lượng trực tiếp bám địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết: “Là lực lượng nòng cốt nơi biên giới, thường xuyên bám địa bàn, gần dân, chúng tôi xác định việc hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số cũng là một nội dung, biện pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Nhiều bà con, nhất là người lớn tuổi hoặc chưa thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, còn gặp khó khăn khi thực hiện các thao tác trên nền tảng số.".

"Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ tuyên truyền mà trực tiếp cầm điện thoại hướng dẫn từng bước, để bà con hiểu, làm được và có thể tự thực hiện trong những lần sau. Qua mỗi buổi tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi cũng có thêm cơ hội gần dân, hiểu dân, nắm tình hình địa bàn và kịp thời hỗ trợ những vấn đề bà con còn vướng mắc. Mục tiêu là để những tiện ích của chuyển đổi số thực sự phục vụ đời sống người dân vùng biên ngày càng tốt hơn”, Thượng tá Nguyễn Đình Hùng nhận định.

Người lính biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám dân, bám địa bàn, nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và Công an xã Mường Lát tạo thành một cách làm đồng bộ.

Việc tham gia hỗ trợ chuyển đổi số vì thế cũng là một phần trong hoạt động vận động quần chúng của đơn vị. Thay vì chờ người dân tìm đến cơ quan chức năng, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền cơ sở đến các thôn, bản. Những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống được lựa chọn để tuyên truyền, hướng dẫn theo cách dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Đây là điểm quan trọng trong triển khai chuyển đổi số ở khu vực miền núi, biên giới. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân biết sử dụng và thấy rõ lợi ích từ chính những thao tác hằng ngày.

Đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quá trình hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số cũng là dịp tăng cường sự gắn bó với nhân dân.

Đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quá trình hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số cũng là dịp tăng cường sự gắn bó với nhân dân. Qua đó, những vấn đề phát sinh trong đời sống được trao đổi trực tiếp, giúp lực lượng chức năng nắm chắc hơn tình hình địa bàn.

“Với đặc thù địa bàn biên giới rộng, dân cư sinh sống phân tán, trình độ tiếp cận công nghệ không đồng đều, việc đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân cần sự kiên trì và phương pháp phù hợp. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, duy trì việc tuyên truyền, hướng dẫn tại các thôn, bản. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng biên phòng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới”, Thượng tá Nguyễn Đình Hùng cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với các lực lượng hướng dẫn người dân vùng biên sử dụng nền tảng số, VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và Công an xã Mường Lát tạo thành một cách làm đồng bộ. Mỗi lực lượng phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng hướng tới mục tiêu đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.