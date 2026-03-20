“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư ra nước ngoài. Còn bang Karnataka, nơi được coi là “thủ phủ công nghệ” của Ấn Độ - đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với nhiều chính sách ưu đãi.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao cơ quan xúc tiến đầu tư bang Karnataka và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam cùng đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và công nghệ.

Sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ, khi hai nền kinh tế cùng hướng tới vai trò trung tâm sản xuất, công nghệ và dịch vụ của khu vực. Ấn Độ và Việt Nam cùng triển khai chủ trương đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo cấp cao cơ quan xúc tiến đầu tư bang Karnataka dự Hội thảo. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 16,46 tỷ USD, tăng hơn 70 lần trong 25 năm qua. Đáng chú ý, xu hướng hợp tác đang chuyển dịch từ thương mại sang đầu tư trực tiếp, với sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt tại các bang như Tamil Nadu, Telangana và đang tiếp tục mở rộng sang bang Karnataka.

Với quy mô kinh tế khoảng 331 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng trên 11%/năm, Karnataka là một trong những đầu tàu kinh tế của Ấn Độ. Thủ phủ Bengaluru - được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Ấn Độ” quy tụ hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường đổi mới sáng tạo năng động, trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI.

Sức hút của Karnataka còn đến từ hệ thống chính sách ưu đãi cạnh tranh. Theo Báo cáo Chính sách Công nghiệp 2025 - 2030 của bang, nhà đầu tư có thể nhận trợ cấp 10 - 25% giá trị tài sản cố định hoặc hưởng ưu đãi liên kết sản xuất (PLI) lên tới 2,5% doanh thu trong 7 năm. Các hỗ trợ bổ sung lên tới 15% được áp dụng nếu doanh nghiệp tạo việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động nữ hoặc đầu tư vào nghiên cứu - phát triển (R&D). Bang cũng hoàn trả 100% phí chuyển đổi đất, lệ phí trước bạ và giảm phí đăng ký xuống còn 0,1%.

Các chính sách ưu đãi của bang Karnataka dành cho nhà đầu tư nước ngoài được trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Karnataka cũng định hướng phát triển bền vững thông qua các chính sách hỗ trợ xanh. Các dự án áp dụng công nghệ thân thiện môi trường như hệ thống xử lý nước thải khép kín, giải pháp tiết kiệm năng lượng hay các tiêu chuẩn công nghiệp sinh thái có thể được trợ cấp tới 50% chi phí đầu tư, đồng thời nhận thêm ưu đãi nếu đạt các chứng nhận xanh quốc tế.

Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp Việt Nam đã đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể liên quan đến quy trình cấp phép đầu tư, lựa chọn địa điểm, chi phí vận hành và khả năng tham gia chuỗi cung ứng địa phương. Đại diện cơ quan xúc tiến đầu tư khẳng định bang Karnataka sẵn sàng cung cấp cơ chế “một cửa”, hỗ trợ toàn diện từ khâu khảo sát, đăng ký đầu tư đến triển khai dự án, đồng thời cam kết tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư Việt Nam.