Việt Nam - châu Âu: Khơi thông dòng chảy tri thức, mở lối hợp tác công nghệ cao

Đây không chỉ là bước phát triển ngoại giao quan trọng mà còn là cơ hội mang tính đột phá để đưa khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác thực chất giữa Việt Nam và các đối tác phương Tây.

Châu Âu từ lâu đã được biết đến là một trong những cái nôi học thuật hàng đầu thế giới với thế mạnh vượt trội về nghiên cứu cơ bản và chuyển giao ứng dụng.

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm cấp cao lần này, GS.TS Lại Ngọc Điệp, nhà khoa học đang nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp, nhấn mạnh: "Chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần củng cố và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu và ngược lại, đặc biệt trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển của mọi quốc gia. Tôi kỳ vọng chuyến thăm cấp cao này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể hơn với nhiều đối tác hơn, không chỉ trong đào tạo và trao đổi chuyên gia mà còn trong những lĩnh vực mang tính đột phá, như xây dựng các phòng thí nghiệm chung, triển khai các dự án nghiên cứu dài hạn và từng bước giúp Việt Nam làm chủ công nghệ lõi".

GS.TS Lại Ngọc Điệp (phải) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ lượng tử.

Theo GS.TS Lại Ngọc Điệp, sự kết hợp giữa tiềm lực khoa học của châu Âu cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam và sự đồng hành của đội ngũ trí thức kiều bào sẽ tạo nên những bước tiến thực chất cho nền khoa học nước nhà.

Cùng chung niềm tin tưởng, GS.TSKH Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu tại Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế Pháp (CEA), bày tỏ sự phấn khởi và gửi gắm nhiều kỳ vọng về các lĩnh vực then chốt như năng lượng sạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo: "Tôi cho rằng, đây không chỉ là một chuyến thăm ngoại giao mà còn là niềm hy vọng về những cơ hội mới, những bước tiến mới trong quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu. Đặc biệt, tôi rất kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ mở ra những cánh cửa mới, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chương trình hợp tác trong khuôn khổ Horizon Europe. Tôi cũng luôn tin rằng, khi trí tuệ Việt Nam được kết nối với tinh hoa khoa học châu Âu, chúng ta không chỉ tạo ra những công nghệ mới mà còn cùng nhau giải quyết những thách thức lớn của nhân loại".

GS.TSKH Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu tại Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế Pháp (CEA).

GS.TSKH Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, điều đáng quý nhất chính là biến niềm tin hôm nay thành những cơ hội hợp tác thực chất cho ngày mai, để hai bên cùng đổi mới, phát triển và kiến tạo tương lai.

Không chỉ dừng lại ở giới nghiên cứu học thuật, chuyến thăm còn tạo động lực lớn cho các doanh nghiệp công nghệ của kiều bào tại châu Âu.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc điều hành của Datasight, doanh nghiệp chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu, chia sẻ: "Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất rõ ràng: Chuyển từ những định hướng, ý định chung sang giải quyết các vấn đề cụ thể và mang lại kết quả thực tế. Đó cũng chính là phong cách làm việc của chúng tôi. Các hiệp định khung giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thiết lập luật chơi chung và củng cố sự tin cậy. Đối với một doanh nghiệp châu Âu như chúng tôi, điều này mở ra những cơ hội thực chất: Cùng làm việc trực tiếp với các kỹ sư Việt Nam trong những dự án cụ thể và trao đổi kinh nghiệm hai chiều. Đối với tôi, những cuộc gặp gỡ cấp cao không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho các dự án hữu ích, đóng góp cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc điều hành của Datasight.

Ông Nguyễn Xuân Huy cho biết sẽ tham gia đoàn đại biểu của EU tới tham dự Tuần lễ Số Việt Nam tại Quảng Ninh để tiếp tục hiện thực hóa các sáng kiến kết nối hạ tầng số và AI giữa châu Âu và châu Á.

Từ phòng thí nghiệm lượng tử, năng lượng sạch, cho đến các giải pháp trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, tâm huyết của các chuyên gia người Việt tại châu Âu đều hội tụ về một điểm chung: Khát vọng đem tri thức đóng góp cho quê hương. Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy chiến lược, khơi thông dòng chảy tri thức và công nghệ cao, hiện thực hóa các cam kết thành các kết quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.