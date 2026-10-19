English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Thứ Hai, 23:39, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 19/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen tại Cung điện Christiansborg ở thủ đô Copenhagen.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Nhấn mạnh Đan Mạch tự hào là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971, Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch tin tưởng chuyến thăm đúng vào dịp kỷ niệm cột mốc 55 năm trong quan hệ song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich quoc hoi Dan mach hinh anh 1
Toàn cảnh cuộc hội kiến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Henrik Frandsen được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch; mong muốn trên cương vị mới sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Liên minh châu Âu (EU).

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trong suốt 55 năm qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013, Đối tác chiến lược Xanh năm 2023, tạo nền tảng để tiếp tục đưa quan hệ lên tầm cao mới. Hai bên đánh giá cao những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng pháp lý, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich quoc hoi Dan mach hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch; khẳng định Quốc hội Đan Mạch ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và nhu cầu phát triển của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam - EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, các nghị sĩ, trong đó có nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich quoc hoi Dan mach hinh anh 3
Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen phát biểu tại hội kiến

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng trong pháo đài Kastellet tại Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng trong pháo đài Kastellet tại Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đan Mạch

VOV.VN - Sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch theo lời mời của Nhà Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đan Mạch

VOV.VN - Sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch theo lời mời của Nhà Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu

VOV.VN - Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu

VOV.VN - Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

VOV.VN - Sáng 19/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

VOV.VN - Sáng 19/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10/2026, nhằm thúc đẩy hợp tác và nâng tầm quan hệ với các đối tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10/2026, nhằm thúc đẩy hợp tác và nâng tầm quan hệ với các đối tác.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội