Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại New York

Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2020, ngày 10/1 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận các hoạt động của Ủy ban trong cả năm và trao đổi về ưu tiên mà các nước ASEAN sẽ thúc đẩy tại Liên Hợp Quốc trong năm nay.

Cuộc họp do Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì với sự tham dự của các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Các nước chúc mừng và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1/2020. Cuộc họp nhất trí sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hình ảnh và sự tham gia tích cực của ASEAN tại Liên Hợp Quốc. Theo đó, các nước đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về lần đầu tiên tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an trong tháng 1/2020 về hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Đồng thời, các nước cũng nhất trí sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thống của Ủy ban ASEAN như Ngày gia đình ASEAN, Chiêu đãi Ngày ASEAN tại Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các nước ASEAN và thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa ASEAN với các đối tác.

Chia sẻ về ưu tiên trong năm 2020, các nước cho biết sẽ thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường tính bổ trợ giữa Chương trình Nghị sự 2030 và Tầm nhìn ASEAN 2025 và nhiều hoạt động cụ thể gắn liền các dấu mốc quan trọng trong năm 2020, đặc biệt kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc và kỷ niệm 25 năm Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ./.

