Việt Nam – Đan Mạch mở rộng hợp tác quốc phòng trong giai đoạn mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Copenhagen, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Ngài Jeppe Bruus Christensen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch.

Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026). Việc Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam – Đan Mạch còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển và cần được thúc đẩy tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới. Đồng thời, mong muốn Đan Mạch tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tin cậy, góp phần thúc đẩy Đan Mạch tăng cường hợp tác với các nước ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen cảm ơn lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2026, cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Đan Mạch. Ông nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen phát biểu tại buổi hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, hai bên nhất trí giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên ủng hộ tiến trình đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai bên cũng trao đổi về việc nghiên cứu bố trí Tùy viên Quốc phòng thường trú hoặc kiêm nhiệm tại mỗi nước; sớm nghiên cứu thiết lập Nhóm tham vấn về hợp tác quốc phòng, tiến tới cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, nhất trí xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở thúc đẩy các nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Bộ Quốc phòng