Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng tháng 10/2026

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị các hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng tâm trong tháng. Trong đó, đáng chú ý là việc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ; tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 tại Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong tháng 10 năm 2026 được triển khai với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, xây dựng lòng tin, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các đối tác. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự, quốc phòng đa phương một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.