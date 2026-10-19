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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch

Thứ Hai, 23:21, 19/10/2026
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VOV.VN - Ngày 19/10, tại Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen sau cuộc trao đổi hiệu quả bên lề Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2025; chúc mừng Bộ trưởng được tái bổ nhiệm; đánh giá cao vai trò tích cực, xây dựng của Đan Mạch trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026, nhất là những nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các vấn đề quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm; bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và các nhà lãnh đạo Đan Mạch dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik và Hoàng hậu Mary. (Ảnh Thống Nhất/TTXVN)

Đề cập ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch; tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo động lực mạnh mẽ, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trên cơ sở phát huy sự bổ trợ giữa thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Đan Mạch với tiềm năng, nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Để đưa những định hướng hợp tác này sớm đi vào thực tiễn, Bộ trưởng đề nghị hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược, nhất là chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ và hạ tầng logistics.

Chia sẻ đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung về triển vọng quan hệ hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt là việc hai nước sẽ sớm nâng tầm quan hệ lên khuôn khổ mới; tin tưởng rằng, trên nền tảng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc hơn nữa trong những thập kỷ tới.

Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong những thập kỷ qua, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, với hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 20.000 việc làm. Nhấn mạnh Đan Mạch hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba của EU tại Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đưa hợp tác song phương đạt những bước tiến cụ thể thông qua triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện gió, công nghệ thực phẩm, năng lượng xanh và cảng biển.

Nhằm sớm hiện thực hóa những cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, nhấn mạnh hai bên cần khẩn trương cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm; cho biết Ủy ban liên Chính phủ hai nước sẽ họp ngay trong tháng 10/2026 để rà soát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận và định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường đối thoại, hợp tác và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch và ASEAN, góp phần tăng cường kết nối giữa hai khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen trân trọng nhận lời mời sớm thăm Việt Nam của Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhằm tiếp tục trao đổi, thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Việt Cường/VOV
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