Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và kinh tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan thời gian qua phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ ấn tượng với những thành tựu mà Kazakhstan đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là giữ ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vai trò, vị thế đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin Kazakhstan

Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trên 8%, riêng 6 tháng đầu năm đạt 8,11%. Việt Nam cũng đã cơ cấu lại nền kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy các lợi thế của động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hai bên phát huy các lợi thế hợp tác sẵn có trong lĩnh vực đầu tư, giao thông, logistics, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa và du lịch; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, coi đây là nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển đất nước. Đồng thời, nhấn mạnh năm 2027, Việt Nam - Kazakhstan kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đề nghị Bộ Văn hóa hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật chào mừng sự kiện quan trọng này.

Phó Thủ tướng Kazakhstan Aida Balayeva cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương. Bà chia sẻ, năm 2026, Kazakhstan đã thông qua Hiến pháp mới, lần đầu tiên Hiến pháp có một khái niệm mới là văn hóa và phát triển số.

Bà Aida Balayeva cho biết, Việt Nam là điểm đến mới đối với khách du lịch Kazakhstan. Vì vậy, bà rất mong muốn được mời các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sang thăm Kazakhstan để làm quen với thiên nhiên và các định hướng du lịch của Kazakhstan, cũng như tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, thể thao, giáo dục đào tạo, điện ảnh và đặc biệt là du lịch.