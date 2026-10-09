Việt Nam kêu gọi giảm rủi ro hạt nhân, kiểm soát vũ khí toàn cầu

Ngày 08/10, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Ủy ban về các vấn đề an ninh quốc tế và giải trừ quân bị (Ủy ban 1) của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 đã tiến hành Phiên thảo luận toàn thể. Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 81 và đại diện đông đảo các quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Tổng Thư ký Izumi Nakamitsu nhấn mạnh sự suy giảm lòng tin, nguy cơ hạt nhân và những thách thức từ công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đối với hòa bình, an ninh quốc tế; kêu gọi tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc

Nepal, trong cương vị Chủ tịch Ủy ban 1, cảnh báo về những thách thức đối với giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác và chủ nghĩa đa phương. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 kêu gọi củng cố các cơ chế giải trừ quân bị, tăng cường đối thoại về AI, vũ khí tự động, an ninh mạng, không gian vũ trụ và cải tiến phương thức làm việc của Ủy ban 1 theo hướng hiệu quả, tinh gọn.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhận định trong năm qua, môi trường an ninh quốc tế tiếp tục xấu đi, lòng tin giữa các quốc gia suy giảm, các kênh đối thoại bị gián đoạn, xu hướng sử dụng các công cụ quân sự để giải quyết quan ngại an ninh ngày càng gia tăng, hệ thống đa phương đang đứng trước sức ép nghiêm trọng.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết của Việt Nam ủng hộ tất cả các nỗ lực hướng tới loại bỏ hoàn toàn các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời bảo đảm quyền chính đáng của các quốc gia trong sử dụng hòa bình khoa học và công nghệ, thượng tôn luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước đa phương quan trọng trong lĩnh vực giải trừ quân bị.

Đề cập đến kết quả Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam kêu gọi các nước củng cố tiến trình kiểm điểm và tăng cường thực hiện các cam kết chung; đồng thời kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tăng cường đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân, thực hiện nghĩa vụ theo Điều VI của Hiệp và đạt tiến triển thực chất về kiểm soát và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Việt Nam đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong kiểm soát vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ, khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; thúc đẩy đối thoại đa phương về AI, an ninh mạng và quản trị công nghệ mới nổi; và bảo đảm không gian vũ trụ được sử dụng vì mục đích hòa bình, nơi tất cả các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, có thể tiếp cận, sử dụng công nghệ và các dịch vụ vũ trụ một cách công bằng và bền vững.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, trước chia rẽ và thách thức ngày càng gia tăng, các nước cần tiếp tục lắng nghe, đối thoại, tham gia xây dựng và tôn trọng các nguyên tắc chung, đồng thời tăng cường hiệu quả, minh bạch và tính bao trùm của thể chế toàn cầu về giải trừ quân bị nhằm tạo thêm không gian cho đối thoại và xây dựng đồng thuận.