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Việt Nam kêu gọi đối thoại để giảm thiểu rủi ro hạt nhân

Thứ Tư, 08:52, 30/09/2026
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VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cần duy trì đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, qua đó thực hiện đầy đủ cam kết hướng tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Ngày 29/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về Xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/9 có sự tham dự và phát biểu của Tổng Thư ký António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và đại diện đông đảo các quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và tổ chức phi chính phủ.

Trong thông điệp tại phiên họp, Tổng Thư ký António Guterres cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ lớn nhất về hạt nhân kể từ sau Chiến tranh Lạnh khi các kho vũ khí hạt nhân tiếp tục được mở rộng và hiện đại hoá, công nghệ mới làm gia tăng nguy cơ tính toán sai. 

Các cơ chế kiểm soát và bảo đảm an ninh hạt nhân đang bị suy yếu, nhất là việc Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược Mới (New START) giữa Nga và Mỹ đã hết hiệu lực mà không có khuôn khổ thay thế và Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) không đạt được đồng thuận về văn kiện thực chất.

Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nối lại đối thoại, đàm phán khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới, giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách an ninh, thúc đẩy Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có hiệu lực và tăng cường các nỗ lực hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

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Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên thảo luận

Tại Phiên thảo luận, các quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các biện pháp cụ thể, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Các nước Phong trào Không liên kết khẳng định xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là sự bảo đảm tuyệt đối duy nhất trước nguy cơ sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân; đồng thời kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều VI Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, tăng cường minh bạch và thực hiện có trách nhiệm các biện pháp giải trừ quân bị theo một lộ trình cụ thể.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại trước xu hướng giảm cam kết về giải trừ vũ khí hạt nhân, mở rộng cả về số lượng và chất lượng các kho vũ khí hạt nhân và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào răn đe hạt nhân trong các chiến lược an ninh. 

Tiếp nối các nỗ lực tại Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh sự cần thiết của việc thượng tôn luật pháp quốc tế và củng cố các khuôn khổ đa phương về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW). 

Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cần duy trì đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, qua đó thực hiện đầy đủ cam kết hướng tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt đồng thời kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký và phê chuẩn Nghị định thư của Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Quang Trung/VOV-Washington
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