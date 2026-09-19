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Việt Nam khẳng định cam kết sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Thứ Bảy, 08:54, 19/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn đã tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Đại hội đồng IAEA là diễn đàn chính sách thường niên quan trọng, nơi các quốc gia thành viên xem xét hoạt động của Cơ quan và thảo luận những vấn đề lớn về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và an ninh hạt nhân, thanh sát và không phổ biến vũ khí hạt nhân, hợp tác kỹ thuật, cùng các ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp và môi trường. Trong khuôn khổ Khóa họp, Diễn đàn Khoa học năm 2026 tập trung vào sáng kiến “Rays of Hope”, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận chẩn đoán và điều trị ung thư trên toàn cầu.

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Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh đại diện Đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh đại diện đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia tại phiên toàn thể, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới. Việt Nam nhấn mạnh các chương trình, dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu.

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Thứ trưởng Lê Xuân Định làm việc với bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách Khoa học và Ứng dụng hạt nhân

Bên lề Khóa họp, đoàn công tác có cuộc làm việc với bà Karine Herviou, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách An toàn và An ninh hạt nhân; bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách Khoa học và Ứng dụng hạt nhân; và lãnh đạo Ban Năng lượng hạt nhân IAEA. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ hạt nhân.

Cũng trong khuôn khổ làm việc tại Đại hội đồng, Thứ trưởng Lê Xuân Định cùng đoàn công tác đã có các buổi làm việc với ông Alexander Trembitsky Chủ tịch Cơ quan pháp quy hạt nhân Liên bang Nga Rostechnadzor và ông Evgeniy Abakumov, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom, trao đổi các bước triển khai Thỏa thuận hợp tác, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác khác mà Nga có thế mạnh như công nghệ lượng tử, phản ứng nhiệt hạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử...

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Đoàn Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đồng thời làm việc với các đơn vị chuyên môn của IAEA về pháp lý, thanh sát, an ninh hạt nhân và hợp tác kỹ thuật; trao đổi với Cơ quan An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc (NSSC), Viện An ninh hạt nhân thế giới (WINS), Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF), Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) của Ủy ban châu Âu và các đối tác quốc tế khác.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 55 Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo khoa học và công nghệ hạt nhân; đồng thời họp song phương với các đối tác Rosatom, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế dựa trên lò nơtron nhanh (IRC MBIR), Viện Khoa học Y học và Bức xạ Hàn Quốc (KIRAMS), Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Tập đoàn Điện hạt nhân Emirates (ENEC) v.v. nhằm đẩy nhanh triển khai Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai, trao đổi hợp tác tham gia tư vấn cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân.

Các hoạt động tại Đại hội đồng lần thứ 70 tiếp tục thể hiện cam kết của Việt Nam trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, chủ động tăng cường hợp tác quốc tế và tuân thủ các chuẩn mực về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hải Đăng/VOV-Praha
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