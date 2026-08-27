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Việt Nam - Lào thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026

Thứ Năm, 20:26, 27/08/2026
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VOV.VN - Chiều 27/8, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác 2 nước Việt Nam - Lào năm 2026 và cuộc họp lần thứ 19 Ban chỉ đạo chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Hội nghị thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan của hai nước.

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Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào

Tại hội nghị, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026 từ đầu năm đến nay; trao đổi về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thống nhất các nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm.

Theo đánh giá, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động đến kinh tế - xã hội của hai nước, việc triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026 cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Kết quả này góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

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Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào  (giữa) đồng chủ trì Hội nghị

Trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quan hệ hai nước tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó và tin cậy. Các tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao được tích cực triển khai; hai bên duy trì trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đáng chú ý, hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước có những chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 300 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,3 tỷ USD. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và kết nối hạ tầng, nhất là các dự án, tuyến kết nối quan trọng giữa hai nước.

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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane dự hội nghị

Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng tiếp tục được ưu tiên. Năm 2026, Chính phủ Việt Nam cấp 1.300 suất học bổng cho Lào tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam; Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam đang được hai bên tích cực phối hợp triển khai.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam dành 1.120 tỷ đồng kinh phí viện trợ cho Chính phủ Lào trong năm 2026, thuộc tổng số 10.000 tỷ đồng của giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các chương trình, dự án và đào tạo cán bộ, học sinh Lào. Hiện có 7 dự án đang triển khai và về cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026. Trọng tâm là tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao; củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biên giới.

Hai nước cũng sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối và hợp tác kinh tế, tăng cường tính bổ trợ giữa nền kinh tế Việt Nam - Lào và kết nối với Campuchia; đẩy mạnh hợp tác về thể chế, tài chính, giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch; đồng thời tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là một ưu tiên quan trọng, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ, đôn đốc tiến độ và chất lượng các chương trình, dự án trọng điểm.

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Đại biểu 2 nước chụp ảnh lưu niệm

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Hợp tác hai nước thống nhất tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã thống nhất, đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các nội dung, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ.

Hai bên tin tưởng việc triển khai hiệu quả các kết quả của hội nghị sẽ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác thời gian tới, hướng đến năm 2027 - năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

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Đà Nẵng - Cầu nối hợp tác và phát triển Việt Nam và Thái Lan

VOV.VN - Hội thảo quốc tế “Đà Nẵng - Cầu nối hợp tác và phát triển du lịch, thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan” diễn ra chiều 10/8 tại Đà Nẵng, mở ra thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư giữa Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên với Thái Lan.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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