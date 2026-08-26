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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Lào

Thứ Tư, 19:26, 26/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Vanhxay Phongsavanh và Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng; các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục triển khai hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và mang ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau 40 năm đổi mới, đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với đường lối đổi mới toàn diện, đất nước, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; coi đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Vanhxay Phongsavanh bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm, làm việc tại Việt Nam trên cương vị mới; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn và chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả công tác của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, Thanh tra Nhà nước Lào trong thời gian qua; các hoạt động chính của chuyến thăm, nhất là kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa hai Ban Kiểm tra Trung ương của hai Đảng và giữa Thanh tra Nhà nước Lào với Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, làm việc của đồng chí Vanhxay Phongsavanh trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong thời gian qua, đã góp phần triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai Đảng, hai Nhà nước hoàn thiện hơn về thể chế và các quy định, pháp luật liên quan, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của mỗi Đảng, mỗi Nhà nước, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác song phương.

Hai bên cần tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo và nghiên cứu thực tế nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra có bản lĩnh chính trị, liêm chính, khách quan, công tâm và chuyên nghiệp; các cơ quan cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, gắn với sản phẩm có thể áp dụng vào thực tiễn của mỗi nước.

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Đồng chí Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Vanhxay Phongsavanh khẳng định, Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua; hết sức trân trọng sự quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai cơ quan kiểm tra, thanh tra của hai nước trong thời gian qua; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, đưa hợp tác giữa hai Ủy ban và giữa hai cơ quan Thanh tra Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Việt Cường/VOV
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