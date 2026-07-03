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Hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận Khaan Quest 2026 tại Mông Cổ

Thứ Sáu, 15:38, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận lực lượng hải quân nước này vừa tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Khaan Quest 2026 tại Mông Cổ từ ngày 20/6 đến 3/7.

Khaan Quest là cuộc tập trận đa quốc gia thường niên, chủ yếu tập trung vào huấn luyện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (PKO) và hỗ trợ nhân đạo. Khaan Quest được khởi động từ năm 2003 dưới hình thức tập trận song phương giữa Mỹ và Mông Cổ, trước khi phát triển thành cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình đa quốc gia vào năm 2006.

hai quan han quoc tham gia tap tran khaan quest 2026 tai mong co hinh anh 1
Quân đội đến từ 18 quốc gia tham dự cuộc tập trận Khaan Quest 2026. Ảnh: Bộ quốc phòng Ấn Độ

Lực lượng vũ trang Mông Cổ (MAF) cho biết hơn 1.100 quân nhân đến từ 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đức… tham gia cuộc tập trận năm nay, đánh dấu 20 năm kể từ khi hoạt động này được mở rộng từ khuôn khổ song phương sang hình thức đa quốc gia.

Nội dung huấn luyện năm nay tập trung vào lập kế hoạch tác chiến chung và các bài tập chiến thuật như thiết lập chốt kiểm soát cố định và cơ động, tuần tra, bao vây và tìm kiếm mục tiêu, sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý thiết bị nổ tự chế, sơ cứu chiến trường và vận chuyển thương binh…

Tại cuộc tập trận, 21 sĩ quan thuộc đơn vị cơ động nhanh số 2 của hải quân và 1 sĩ quan quân y Hàn Quốc đã phối hợp với lực lượng đa quốc gia tiến hành nhiều khoa mục huấn luyện chuyên sâu như thiết lập - quản lý - vận hành các trạm kiểm soát cố định và lưu động, xử lý các thiết bị nổ, đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV)…

Hàn Quốc bắt đầu tham gia Khaan Quest từ năm 2006, theo lời mời của quân đội Mông Cổ. Từ năm 2014 đến nay, hải quân Hàn Quốc tham dự vào các năm chẵn, còn lục quân sẽ tham dự vào các năm lẻ. Khaan Quest 2026 còn có sự tham gia lần đầu tiên của Tổng tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn (CFC) - Đại tướng Xavier T. Brunson.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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