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Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ

Thứ Ba, 17:26, 20/10/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 20/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp ông Christopher Pragasam, Cục trưởng Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ Quốc tế Singapore nhân dịp đoàn sang công tác tại Hà Nội.

Ông Christopher Pragasam cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng Hành động Nhân dân Singapore và cá nhân Phó Tổng Thư ký, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công Chan Chun Sing đến đồng chí Trần Cẩm Tú.

Ông Christopher Pragasam chia sẻ vinh dự cùng đoàn công tác sang Việt Nam để trao đổi một số nội dung cụ thể nhằm trao đổi việc triển khai chương trình hợp tác đào tạo cán bộ trên cơ sở kết quả kỳ họp Đối thoại chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, cũng như đưa ra đề xuất hợp tác của phía Singapore trên tinh thần hai bên tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Cục Công vụ Singapore.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc Việt Nam và Singapore tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất tháng 8/2026 và đóng góp quan trọng của Cục Công vụ Singapore với vai trò là đối tác tổ chức chính, đại diện cho Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ trân trọng sự đồng hành của Singapore trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó có những đóng góp thiết thực của các chương trình đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước về hoạch định chính sách, quản lý kinh tế và tổ chức thực thi hiệu quả.

Ông Christopher Pragasam đã thông tin tới Thường trực Ban Bí thư về kết quả của các buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan của Việt Nam, nhấn mạnh hai bên đã trao đổi cụ thể về định hướng, mô hình mới về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của hai nước; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai nước thực sự bước sang một giai đoạn mới, thực chất hơn, toàn diện hơn, có trọng tâm, trọng điểm gắn liền với ưu tiên phát triển của mỗi nước, làm sâu sắc và tăng cường hiệu quả hợp tác.

Ông Christopher nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác hai bên, hai chiều, trong đó, phía Việt Nam đào tạo cán bộ cho phía Singapore; đồng thời chia sẻ mong muốn về việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ cấu chính trị và phối hợp hoạt động của Đảng và giữa Đảng với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.

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Thường trực Ban Bí thư đề nghị Cục Công vụ Singapore tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được tại Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Cục Công vụ Singapore tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được tại Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất; tăng cường hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương thức đồng thiết kế, thí điểm và chuyển giao, qua đó giúp Việt Nam từng bước làm chủ, Việt Nam hóa và nhân rộng các mô hình phù hợp.

Đồng chí nhất trí với đề xuất của phía Singapore về việc Việt Nam hỗ trợ đào tạo cán bộ Singapore trong một số lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh; đề nghị các cơ quan hai bên tiếp tục trao đổi, làm rõ nhu cầu, nội dung và lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa chiến lược đối với hai nước, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, đồng thời tạo nền tảng gắn kết lâu dài giữa hai nước.

Đồng chí ủng hộ việc hai bên bước đầu thống nhất một số nội dung có thể triển khai ngay, trong đó có thành lập Nhóm công tác chung Việt Nam - Singapore về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhất trí tiếp tục trao đổi, phấn đấu sớm ký kết văn kiện hợp tác mới để có thể triển khai ngay từ đầu năm 2027.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Cục Công vụ Singapore

VOV.VN - Sáng ngày 20/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Cục Công vụ Singapore, do ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore làm Trưởng đoàn.

Hoàng Ân/VOV
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