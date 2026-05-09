Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka Tilvin Silva cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm là niềm vinh dự đối với Nhà nước, nhân dân Sri Lanka; mong muốn quan hệ giữa hai quốc gia và hai Đảng ngày càng được tăng cường. Tổng Bí thư Tilvin Silva bày tỏ trân trọng chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; mong được chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi trong quá trình Sri Lanka khôi phục sau khủng hoảng và phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trân trọng và luôn ghi nhớ tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và các đảng chính trị ở Sri Lanka, trong đó có Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định luôn theo dõi và vui mừng trước những kết quả tích cực của Sri Lanka trong ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi sau khủng hoảng.

Thông tin về tình hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trải qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Về đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp giải quyết các vấn đề chung. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lần này là bước phát triển quan trọng, tạo khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị trong thời gian tới, hai Đảng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình của mỗi đảng, quan điểm đối với các vấn đề khu vực, thế giới và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm như xây dựng đảng, vận động quần chúng hay phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ nhằm thông tin rộng rãi về sự phát triển tốt đẹp quan hệ giữa hai đảng, hai nước, góp phần giúp người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống lịch sử và tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Weerasinghe và Tổng thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam Sudasinghe, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XXIII của Đảng Cộng sản Sri Lanka và chúc mừng cá nhân đồng chí Weerasinghe đã được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Sri Lanka; khẳng định tin tưởng với chủ trương đúng đắn và quyết tâm to lớn, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Sri Lanka sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXIII đề ra, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng một đất nước Sri Lanka hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đồng chí cho biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác toàn diện, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những hoạt động có ý nghĩa của Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam trong việc củng cố mối quan hệ hai nước; trân trọng tình hữu nghị và sự tôn kính mà Đảng Cộng sản Sri Lanka và Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị trong giai đoạn tới, hai Đảng tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, triển khai các hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi lý luận thực chất hơn; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn chính đảng mà hai bên là thành viên; phát huy vai trò của mỗi Đảng và các tổ chức hữu nghị hai nước trong trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân, góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức các hoạt động thiết thực để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tôn vinh văn hóa hai nước, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống và tạo nền tảng, động lực vun đắp cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Weerasinghe trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã dành thời gian tiếp đón. Chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka cho biết rất quan tâm tới những quyết sách mà Đại hội đã đề ra, trong đó có 2 mục tiêu 100 năm của Việt Nam; quyết tâm đạt mức tăng trưởng hơn 10% trong năm 2026 và những năm tới; tin tưởng Việt Nam sẽ thành công trong thực hiện các mục tiêu này.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka cho biết, Sri Lanka đang nỗ lực khôi phục sau cuộc khủng hoảng và còn đang gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Sri Lanka mong muốn đóng góp vào quá trình này, đồng thời sẽ đề xuất chương trình, tham gia thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.