Truyền thông Sri Lanka đưa đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trước, trong và sau khi chuyến thăm kết thúc, truyền thông Sri Lanka vẫn đang dành nhiều thời lượng phát sóng và đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới nước này.

Nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka như New First Sri Lanka, Newswire Srilanka, Ada Derana hay Sri Lanka Mirror đã liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Colombo, từ lễ đón chính thức, hội đàm cấp cao, ký kết văn kiện hợp tác cho tới các hoạt động gặp gỡ báo chí, doanh nghiệp và ngoại giao nghị viện. Nhiều bài viết sử dụng các cụm từ như “bước ngoặt lịch sử” hay “chương mới trong quan hệ song phương” để mô tả ý nghĩa chuyến thăm lần này.

Truyền thông Sri Lanka đưa đậm nét về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tờ NewsFirst Sri Lanka đưa tin cuộc hội đàm giữa Tổng thống Anura Kumara Dissanayake và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có các định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, an ninh và thương mại. Bài báo dẫn phát biểu của Tổng thống Sri Lanka đánh giá Việt Nam không chỉ là biểu tượng của tinh thần đấu tranh giành độc lập mà còn là hình mẫu thành công về phát triển và chuyển đổi kinh tế tại châu Á.

Việc Sri Lanka được lựa chọn là một trong những điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Quốc hội Việt Nam hoàn tất bộ máy mới cho thấy vị trí quan trọng của Sri Lanka trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhà lãnh đạo Sri Lanka cho rằng chuyến thăm lần này đánh dấu “một cột mốc lịch sử” trong quan hệ hai nước và tạo cơ hội thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung được báo chí Sri Lanka đặc biệt quan tâm là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện. Theo đánh giá của nhiều cơ quan truyền thông sở tại, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chính trị – ngoại giao mà còn mở đường cho hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, logistics, hàng hải, năng lượng, công nghệ số, nông nghiệp và kết nối khu vực. Nhiều bài viết nhận định việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất và lâu dài.

Truyền thông Sri Lanka cũng đặc biệt quan tâm tới việc hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào năm 2030. Các tờ NewsFirst và Newswire đưa đậm nét việc lãnh đạo hai nước dự Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka, đặt nhiều kỳ vọng vào việc hai bên thúc đẩy các hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Báo chí Sri Lanka phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa, thông tin – truyền thông và tôn giáo.

Trong khi đó, tờ Ada Derana thông tin về việc Việt Nam và Sri Lanka nhất trí thúc đẩy việc thiết lập các đường bay thẳng giữa hai nước trong năm nay. Báo này nhận định việc mở kết nối hàng không trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kết nối giữa khu vực Nam Á và Đông Nam Á trong bối cảnh nhu cầu hợp tác khu vực ngày càng gia tăng.

Ngoài hợp tác kinh tế và kết nối, báo chí Sri Lanka cũng phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa, thông tin – truyền thông và tôn giáo. Theo Sri Lanka Mirror, các thỏa thuận này được xem là nền tảng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh cả Việt Nam và Sri Lanka đều đang thúc đẩy chuyển đổi số, phục hồi kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Giới quan sát và truyền thông tại Sri Lanka cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Sri Lanka mà còn tạo động lực mới để hai nước mở rộng hợp tác thực chất hơn về kinh tế, thương mại, công nghệ, kết nối hàng hải và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược toàn cầu, nhiều ý kiến nhận định việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Sri Lanka sẽ góp phần thúc đẩy liên kết khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của hai nước trong giai đoạn tới.