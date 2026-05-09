中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyền thông Sri Lanka đưa đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Bảy, 06:24, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Sri Lanka hai ngày nay đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước,“mở ra chương mới” cho những hợp tác song phương.

Trước, trong và sau khi chuyến thăm kết thúc, truyền thông Sri Lanka vẫn đang dành nhiều thời lượng phát sóng và đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới nước này.

Nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka như New First Sri Lanka, Newswire Srilanka, Ada Derana hay Sri Lanka Mirror đã liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Colombo, từ lễ đón chính thức, hội đàm cấp cao, ký kết văn kiện hợp tác cho tới các hoạt động gặp gỡ báo chí, doanh nghiệp và ngoại giao nghị viện. Nhiều bài viết sử dụng các cụm từ như “bước ngoặt lịch sử” hay “chương mới trong quan hệ song phương” để mô tả ý nghĩa chuyến thăm lần này.

truyen thong sri lanka dua dam net ve chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
Truyền thông Sri Lanka đưa đậm nét về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tờ NewsFirst Sri Lanka đưa tin cuộc hội đàm giữa Tổng thống Anura Kumara Dissanayake và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có các định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, an ninh và thương mại. Bài báo dẫn phát biểu của Tổng thống Sri Lanka đánh giá Việt Nam không chỉ là biểu tượng của tinh thần đấu tranh giành độc lập mà còn là hình mẫu thành công về phát triển và chuyển đổi kinh tế tại châu Á.

Việc Sri Lanka được lựa chọn là một trong những điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Quốc hội Việt Nam hoàn tất bộ máy mới cho thấy vị trí quan trọng của Sri Lanka trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhà lãnh đạo Sri Lanka cho rằng chuyến thăm lần này đánh dấu “một cột mốc lịch sử” trong quan hệ hai nước và tạo cơ hội thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung được báo chí Sri Lanka đặc biệt quan tâm là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện. Theo đánh giá của nhiều cơ quan truyền thông sở tại, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chính trị – ngoại giao mà còn mở đường cho hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, logistics, hàng hải, năng lượng, công nghệ số, nông nghiệp và kết nối khu vực. Nhiều bài viết nhận định việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất và lâu dài.

Truyền thông Sri Lanka cũng đặc biệt quan tâm tới việc hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào năm 2030. Các tờ NewsFirst và Newswire đưa đậm nét việc lãnh đạo hai nước dự Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka, đặt nhiều kỳ vọng vào việc hai bên thúc đẩy các hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

truyen thong sri lanka dua dam net ve chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 2
Báo chí Sri Lanka phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa, thông tin – truyền thông và tôn giáo.

Trong khi đó, tờ Ada Derana thông tin về việc Việt Nam và Sri Lanka nhất trí thúc đẩy việc thiết lập các đường bay thẳng giữa hai nước trong năm nay. Báo này nhận định việc mở kết nối hàng không trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kết nối giữa khu vực Nam Á và Đông Nam Á trong bối cảnh nhu cầu hợp tác khu vực ngày càng gia tăng.

Ngoài hợp tác kinh tế và kết nối, báo chí Sri Lanka cũng phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa, thông tin – truyền thông và tôn giáo. Theo Sri Lanka Mirror, các thỏa thuận này được xem là nền tảng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh cả Việt Nam và Sri Lanka đều đang thúc đẩy chuyển đổi số, phục hồi kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Giới quan sát và truyền thông tại Sri Lanka cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Sri Lanka mà còn tạo động lực mới để hai nước mở rộng hợp tác thực chất hơn về kinh tế, thương mại, công nghệ, kết nối hàng hải và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược toàn cầu, nhiều ý kiến nhận định việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Sri Lanka sẽ góp phần thúc đẩy liên kết khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của hai nước trong giai đoạn tới.

thu_tuong_sri_lanka_va_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam.jpg

Bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN - Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội nước này, cho rằng những thông điệp chứa đựng trong đó không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, bao hàm nhiều bài học quý báu.

Đình Nam - Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Sri Lanka Tổng Bí thư Chủ tịch nước truyền thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5, chiều tối 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5, chiều tối 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Colombo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hayleys PLC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Colombo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hayleys PLC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều 8/5, tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều 8/5, tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội