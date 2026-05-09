  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc chuyến công tác tới Ấn Độ và Sri Lanka

Thứ Bảy, 06:13, 09/05/2026
VOV.VN - Rạng sáng nay (09/05), Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Sri Lanka.

Kết quả quan trọng trong chuyến thăm Sri LanKa là hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri lanka lên đối tác toàn diện, nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. 

Thủ tướng Sri Lanka và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm

Dịp này, lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp 2 nước cũng kí kết nhiều văn kiện hợp tác.

Trước đó, trong chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ 5 - 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ; dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka đã thành công rất tốt đẹp, không chỉ khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với 2 nước cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của mỗi nước.

Văn Hiếu/VOV
Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Colombo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hayleys PLC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều 8/5, tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sri Lanka

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo). 

