Việt Nam tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh phía Đông Bắc Campuchia



Từ ngày 19 - 22/5/2026, Đoàn đại biểu Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Stung Treng và Kratie. Chuyến công tác nhằm nắm bắt thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời tìm kiếm các giải pháp đột phá để thúc đẩy hợp tác toàn diện, thiết thực hơn nữa giữa các địa phương hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ làm việc với đại diện cộng đồng bà con gốc Việt

Tại các cuộc hội đàm, lãnh đạo tỉnh Stung Treng và Kratie đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hỗ trợ lịch sử của quân tình nguyện Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Lãnh đạo các địa phương cũng gửi lời tri ân kính trọng đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh xương máu của gia đình để đổi lấy nền hòa bình, tái thiết cho đất nước Chùa Tháp ngày nay.

Thời gian qua, tỉnh Stung Treng và tỉnh Kratie đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều tỉnh, thành của Việt Nam như: Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… Sự gắn kết này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục doanh nghiệp Việt Nam rót vốn đầu tư vào địa bàn, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia kỳ vọng Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực với các đối tác Việt Nam. Đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh mũi nhọn của Stung Treng và Kratie như: Nông - lâm nghiệp, khai khoáng và du lịch sinh thái.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ làm việc cùng công ty cao su Dầu Tiếng Campuchia

Ông Va Than, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie chia sẻ: "Sự giúp đỡ của Việt Nam đã kết tinh thành những thành quả hữu hình, to lớn, là minh chứng sống động cho truyền thống đoàn kết, tình anh em gắn bó keo sơn, cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo trong đói nghèo, cho đến khi đất nước giành được hòa bình toàn vẹn và có được sự phát triển, phồn vinh như ngày hôm nay."

Nhân dịp này, ông Va Than cũng mong muốn Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ kết nối và thúc đẩy các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam sang khảo sát, mở rộng hoạt động đầu tư tại tỉnh Kratie. Qua đó, cùng nhau khai thác hiệu quả thị trường Campuchia cũng như thị trường Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ làm việc cùng lãnh đạo tỉnh Kratie

Đáp lời, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của Chính quyền các tỉnh Stung Treng, Kratie dành cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ đánh giá cao các dự án đầu tư của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Campuchia đang phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ phát triển, mở rộng về quy mô mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động địa phương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội của người dân.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Đại sứ chỉ rõ tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững nhờ môi trường tự nhiên được bảo tồn tốt tại khu vực này - một hướng đi mới đang thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn VOV

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị chính quyền hai tỉnh Stung Treng và Kratie tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt ổn định địa vị pháp lý, yên tâm làm ăn sinh sống. Đại sứ mong muốn bà con được đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp tại Campuchia như: đăng ký giấy khai sinh, làm sổ cư trú và tạo điều kiện cho con em được tiếp cận giáo dục phổ thông các cấp.

Đoàn công tác cũng đã tới thăm, khích lệ các doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai dự án tại địa bàn, tiêu biểu là các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và dự án trồng, khai thác cao su của Công ty Cao su Dầu Tiếng Kratie,...

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết: "Trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, quan hệ hợp tác giữa các địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng, không những tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực hợp tác rất cụ thể mà còn đóng góp thiết thực cho người dân cũng như là các chính quyền địa phương. Hơn nữa, chính sự hợp tác này cũng giúp củng cố tình hữu nghị của nhân dân giữa các địa phương, đặc biệt là những địa phương biên giới để giúp chúng ta xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển".

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Stung Treng và cộng đồng bà con gốc Việt

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam một lần nữa khẳng định, việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với các tỉnh phía Đông Bắc Campuchia không chỉ giúp khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên mà còn là bước đi chiến lược góp phần tô thắm mối quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.