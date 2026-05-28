Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo

Chiều 28/5, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Cơ quan phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan (NSTDA).

Cuộc gặp giữa Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam và Cơ quan phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan

Tại cuộc làm việc, đại diện NSTDA, PGS.TS Chaowaree Adthalungrong - Giám đốc điều hành Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Quốc gia (BIOTEC) nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan chia sẻ nhiều nét tương đồng về khí hậu, điều kiện tự nhiên, các loại cây trồng kinh tế cũng như những thách thức trong quản lý dịch bệnh trên động, thực vật. Do đó, việc thắt chặt mối quan hệ đối tác là rất cần thiết để có thể cùng giải quyết các vấn đề chung.

Trong những năm qua, NSTDA đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt với các viện nghiên cứu, tổ chức của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, năng lượng và phát triển bền vững. Nổi bật là sáng kiến "Hợp tác, phát triển năng lượng xanh tại khu vực lưu vực sông Mekong" và các dự án hợp tác về chuỗi giá trị sắn, lúa chịu mặn và các sản phẩm công nghệ sinh học.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao bề dày kinh nghiệm và sự hợp tác giữa BIOTEC, NSTDA với các cơ quan của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc gặp lần này sẽ mang lại những bài học quý cho Việt Nam, nhất là tư duy sáng tạo trong quản lý cũng như mô hình kinh doanh thực tiễn. Ông Nguyễn Duy Ngọc mong muốn các nội dung thảo luận sẽ sớm mang lại những kết quả thực chất trong cả ba khâu: Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và PGS.TS Chaowaree, đại diện NSTDA

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế và nghiên cứu sâu một số mô hình quản lý, chính sách nổi bật của Thái Lan đang áp dụng tại NSTDA nhằm đúc rút kinh nghiệm cho Việt Nam.

Cuộc làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, qua đó tạo thêm động lực làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).