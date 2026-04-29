Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

Trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane, hai bên nhất trí cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030 và chuẩn bị chu đáo cho Năm đoàn kết hữu nghị 2027. Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong cơ chế Việt Nam – Lào – Campuchia và các diễn đàn tiểu vùng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, hai bên nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; thống nhất sớm hoàn thiện Chương trình hành động 2026–2030 và tổ chức các hoạt động tầm cỡ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026, bao gồm các chuyến thăm cấp cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. (Ảnh: TTXVN)

Trong các cuộc tiếp xúc với Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Kaja Kallas cùng lãnh đạo ngoại giao các nước EU như Séc, Áo, Đức, Ba Lan, Slovenia, Lithuania, Cyprus, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin về kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy trong "kỷ nguyên mới". Bộ trưởng đề nghị EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); đề nghị EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế".

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức. (Ảnh: TTXVN)

Đi vào các lĩnh vực cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất Séc hỗ trợ mở đường bay thẳng tới Praha và thúc đẩy hợp tác quốc phòng; mong muốn Đức duy trì vị thế là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và mở rộng đầu tư vào các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao. Với Áo, hai bên nhất trí nối lại Ủy ban Liên Chính phủ và triển khai Thỏa thuận hợp tác an ninh mạng; trong khi đó, các thỏa thuận về logistics, cảng biển và công nghệ cao (AI, Laser, LNG) được nhấn mạnh trong trao đổi với Slovenia, Lithuania và Cyprus. Đặc biệt, Bộ trưởng đã đề nghị Ba Lan sớm công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số tại đây, hỗ trợ bà con hòa nhập và ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Séc. (Ảnh: TTXVN)

Các đối tác EU đánh giá cao vị thế của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khẳng định mong muốn tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Kết thúc các buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và các đối tác cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, thượng tôn luật pháp quốc tế và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.