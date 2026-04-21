  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam

Thứ Ba, 19:46, 21/04/2026
VOV.VN - Ngày 21/4, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn làm việc với Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương tại Jakarta, trao đổi về tình hình ASEAN, triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045 và phối hợp ứng phó các thách thức khu vực, toàn cầu.

Trong cuộc làm việc, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI. Tổng thư ký nồng nhiệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung được tín nhiệm bầu giữ các trọng trách của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Tổng Thư ký nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Ban thư ký ASEAN dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi làm việc với Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương- Ảnh Ban thư ký ASEAN

Tổng thư ký ASEAN hoan nghênh các quyết sách quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng lớn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, hiện đại và có thu nhập cao, phù hợp với các mục tiêu trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Tổng thư ký tin tưởng với thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng thời gian qua và chính sách đối ngoại nhất quán, Việt Nam có thể đóng góp tích cực, hiệu quả cho tiến trình liên kết khu vực, xây dựng và củng cố Cộng đồng ASEAN.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN (CPR) trong công việc của ASEAN, Tổng thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao sự tham gia và đóng góp tích cực của Việt Nam, nhất là đảm nhiệm tích cực vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, ASEAN-Anh và Chủ tịch Nhóm Đặc trách Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI). Tổng thư ký khẳng định cá nhân ông và Ban thư ký ASEAN luôn sẵn sàng phối hợp và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động hợp tác ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong ASEAN- Ảnh Ban thư ký ASEAN

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương chuyển tới Tổng thư ký Kao Kim Hourn cảm ơn của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về thư chúc mừng của Tổng thư ký nhân thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Quốc hội khóa XVI bầu ra ban lãnh đạo mới của đất nước. Đại sứ chia sẻ Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định lại chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, coi trọng ASEAN và cam kết cao của Việt Nam đóng góp tích cực củng cố đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm và nâng cao vị thế của ASEAN, đồng thời biến các thành quả hợp tác ASEAN thành kết quả thực chất, thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển của các nước thành viên và lợi ích của người dân.

Đại sứ đã trao đổi với Tổng thư ký phương hướng thúc đẩy hợp tác cụ thể, thực chất trong ASEAN và với các đối tác về đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lượng thực và phát triển hạ tầng khu vực.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương trao đổi với Tổng thư ký phương hướng thúc đẩy hợp tác cụ thể, thực chất trong ASEAN và các đối tác- Ảnh Ban thư ký ASEAN

Đại sứ cũng thông báo tới Tổng thư ký về kế hoạch tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, đề nghị Tổng thư ký tiếp tục ủng hộ và tham gia đóng góp tích cực tại Diễn đàn cấp cao mà Việt Nam chủ trì thường niên trao đổi về các định hướng tương lai của ASEAN.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại tại eo biển Hormuz
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 13/4 ra Tuyên bố về những diễn biến ở Trung Đông, theo đó hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, được công bố vào ngày 8/4/2026.

Tân Tổng thống Myanmar muốn bình thường hóa quan hệ ASEAN
Tân Tổng thống Myanmar muốn bình thường hóa quan hệ ASEAN

VOV.VN - Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính phủ mới nước này sẽ tìm cách tăng cường quan hệ quốc tế cũng như bình thường hóa quan hệ với khối ASEAN.

Chủ tịch ASEAN 2026: Họp trực tuyến, trọng tâm an ninh năng lượng
Chủ tịch ASEAN 2026: Họp trực tuyến, trọng tâm an ninh năng lượng

VOV.VN - Philippines – Nước Chủ tịch ASEAN 2026, hôm nay (27/3) thông báo điều chỉnh lại kế hoạch đăng cai ASEAN 2026. Theo đó, chuyển một số cuộc họp sang hình thức trực tuyến, tập trung vào an ninh năng lượng và các vấn đề khu vực cấp bách.

Khủng hoảng năng lượng ASEAN: Từ dễ bị tổn thương đến khả năng phục hồi chiến lược
Khủng hoảng năng lượng ASEAN: Từ dễ bị tổn thương đến khả năng phục hồi chiến lược

VOV.VN - Cú sốc năng lượng do xung đột ở Trung Đông đã phơi bày điểm yếu của chuỗi cung ứng nhiên liệu của Đông Nam Á. Mặc dù đã gấp rút triển khai các giải pháp ngắn hạn và linh hoạt, tuy nhiên liệu cuộc khủng hoảng này có tạo ra bước ngoặt cho các quốc gia ASEAN trong việc thúc đẩy chính sách tự cường năng lượng?

