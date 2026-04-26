Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung vào năng lượng, lương thực và bảo vệ người dân

Đây là thông tin Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro đưa ra trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra vào ngày 08/05 tới tại Cebu, Philippines.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro phát biểu tại một Diễn đàn ở Jakarta (23/4).Ảnh: VOV Jakarta

Phát biểu quan tại một sự kiện do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức hôm 23/4 ở Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro cho biết trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông đang gây chấn động thị trường toàn cầu, nước chủ tịch ASEAN là Philippines đang tập trung vào việc bảo vệ nguồn cung năng lượng và lương thực, đồng thời thúc đẩy sự đoàn kết mạnh mẽ hơn và hành động phối hợp giữa các quốc gia thành viên để kiểm soát những điểm yếu ngày càng gia tăng trong khu vực

Bà Theresa P. Lazaro cho biết 3 ưu tiên của Manila trong ASEAN năm nay bao gồm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng khu vực và làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế, cả hai đều sẽ là trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu.

Về tình hình Myanmar, bà Lazaro cho biết, Philippines tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa các bên liên quan ở Myanmar trong khuôn khổ Thỏa thuận Năm Điểm (5PC), một kế hoạch hòa bình được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua năm 2021. Bà Lazaro, đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN tại Myanmar đã ghi nhận những diễn biến tại quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm việc thành lập chính phủ mới cũng như việc thả cựu Tổng thống U Win Myint, nhưng cũng nhấn mạnh sự cấp bách phải thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm.

Về các cuộc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), trong khuôn khổ chủ tịch ASEAN của Philippines, bà Lazaro cho biết, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục tổ chức các cuộc họp thường xuyên để hoàn thiện một Bộ quy tắc ứng xử (COC) toàn diện ở Biển Đông trong thời hạn mục tiêu năm 2026. Không nói rõ chi tiết, Bộ trưởng Lazaro cho biết đã có “một số tiến triển” trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận được mong đợi.