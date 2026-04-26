  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung vào năng lượng, lương thực và bảo vệ người dân

Chủ Nhật, 15:56, 26/04/2026
VOV.VN - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan tập trung vào việc thúc đẩy an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định và bảo vệ người dân Đông Nam Á ở nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông.

Đây là thông tin Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro đưa ra trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra vào ngày 08/05 tới tại Cebu, Philippines. 

hoi nghi cap cao asean 48 tap trung vao nang luong, luong thuc va bao ve nguoi dan hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro phát biểu tại một Diễn đàn ở Jakarta (23/4).Ảnh: VOV Jakarta

Phát biểu quan tại một sự kiện do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức hôm 23/4 ở Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro cho biết trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông đang gây chấn động thị trường toàn cầu, nước chủ tịch ASEAN là Philippines đang tập trung vào việc bảo vệ nguồn cung năng lượng và lương thực, đồng thời thúc đẩy sự đoàn kết mạnh mẽ hơn và hành động phối hợp giữa các quốc gia thành viên để kiểm soát những điểm yếu ngày càng gia tăng trong khu vực

Bà Theresa P. Lazaro cho biết 3 ưu tiên của Manila trong ASEAN năm nay bao gồm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng khu vực và làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế, cả hai đều sẽ là trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu.

Về tình hình Myanmar, bà Lazaro cho biết, Philippines tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa các bên liên quan ở Myanmar trong khuôn khổ Thỏa thuận Năm Điểm (5PC), một kế hoạch hòa bình được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua năm 2021. Bà Lazaro, đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN tại Myanmar đã ghi nhận những diễn biến tại quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm việc thành lập chính phủ mới cũng như việc thả cựu Tổng thống U Win Myint, nhưng cũng nhấn mạnh sự cấp bách phải thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm.

Về các cuộc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), trong khuôn khổ chủ tịch ASEAN của Philippines, bà Lazaro cho biết, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục tổ chức các cuộc họp thường xuyên để hoàn thiện một Bộ quy tắc ứng xử (COC) toàn diện ở Biển Đông trong thời hạn mục tiêu năm 2026. Không nói rõ chi tiết, Bộ trưởng Lazaro cho biết đã có “một số tiến triển” trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận được mong đợi.

Phạm Hà/VOV-Jararta
Ngọai trưởng Philippines nêu 3 ưu tiên chiến lược đưa ASEAN vượt lên khủng hoảng
VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang có tác động đến mọi quốc gia ASEAN và cần hành động tập thể để đối phó với điều này. Philippines với tư cách chủ tịch ASEAN 2026 đang nỗ lực dẫn dắt ASEAN vượt qua khủng hoảng với 3 ưu tiên hành động. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/4, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn làm việc với Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương tại Jakarta, trao đổi về tình hình ASEAN, triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045 và phối hợp ứng phó các thách thức khu vực, toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 13/4 ra Tuyên bố về những diễn biến ở Trung Đông, theo đó hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, được công bố vào ngày 8/4/2026.

