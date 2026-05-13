Việt Nam thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh để thu hút FDI

“Việt Nam đang quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao”- Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung Nguyễn Thanh Nghị tại buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội, Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị kết luận buổi làm việc

Các ý kiến của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp tại bổi làm việc đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Theo đó, để tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách.

Theo ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), Việt Nam không nên chỉ dựa vào ưu đãi thuế hay giá điện thấp, bởi đây đều đã là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực. Ông Ko Tae Yeon nêu ý kiến:

Khoảng 1 quý lại có khảo sát thực tiễn, và qua các cuộc điều tra điểm nghẽn lớn nhất đối với doanh nghiệp nước ngoài vẫn là thủ tục hành chính. Vì vậy, cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và bảo đảm tính nhất quán trong thực thi chính sách giữa các địa phương cần được coi là ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, Việt Nam xem xét kéo dài thời hạn thuê đất cho doanh nghiệp FDI từ 50 năm lên 70 hoặc 90 năm để tăng tính ổn định và hấp dẫn đầu tư dài hạn.

Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài nêu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội... đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh với cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán quan điểm coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cùng với khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là các cấu phần quan trọng của nền kinh tế, có quan hệ gắn bó, bổ sung và cùng phát triển trong mô hình tăng trưởng mới.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, việc cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ đang triển khai quyết liệt các giải pháp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, số hoá toàn bộ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông chia sẻ dữ liệu. Trong đó đặt mục tiêu, đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI đang đầu tư hiện hữu. Đối với các đề xuất liên quan đến tài chính, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài… hiện đang được các bộ ngành nghiên cứu và tiếp tục sẽ hoàn thiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ, nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh:

Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số. Đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh Nghiêp Việt Nam tham gia sâu hơn và chuỗi cung ứng tòa cầu- chuyển giao công nghệ và đào tảo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhận lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.