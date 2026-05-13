Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 15:13, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Toà án nhân nhân tỉnh Tuyên Quang và khu vực.

Đồng chí Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Đức Thuận.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Toà án nhân dân tối cao đã công bố Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Đức Thuận, sinh năm 1968, quê xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang từ ngày 15-5-2026 đến khi tuổi nghỉ hưu.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá đồng chí Bùi Đức Thuận là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Trên cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Đức Thuận nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh không phải người địa phương. Đồng chí đề nghị tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh nhanh chóng tiếp cận công việc, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hiệu quả các phiên tòa trực tuyến; đồng thời giữ vững đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp địa phương.

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ, đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ là hoạt động thường xuyên, mang tính chiến lược của Đảng ta, nhằm rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn, đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí chúc mừng đồng chí Bùi Đức Thuận, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên được điều động giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của 2 đồng chí đối công tác cải các tư pháp và sự phát triển của 2 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chúc mừng hai đồng chí trên cương vị mới.

Đồng chí đề nghị tân Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng thực hành quyền tư pháp để bảo vệ công lý, quyền con người, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích Nhà nước, cá nhân. Đồng thời chú trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác quản lý và nghiệp vụ, hướng tới xây dựng “Toà án điện tử” hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong kỷ nguyên số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Đức Thuận, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; phát huy truyền thống đoàn kết của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; sự phối hợp, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Quang Hòa/Báo Tuyên Quang
Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
VOV.VN - Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

VOV.VN - Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI đã hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

