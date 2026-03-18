Việt Nam - Trung Quốc tăng cường tin cậy, mở rộng hợp tác quốc phòng

Hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc đã tập trung đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, thể hiện vai trò, tích cực chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất.

Người dân và các em học sinh chào mừng đoàn xe chở hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng, với các hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, giao lưu lần thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn quan trọng cho hoạt động đối ngoại giữa hai nước những ngày đầu Xuân 2026, góp phần tạo không khí hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội.

Tổng kết 10 lần tổ chức giao lưu, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bắt đầu từ năm 2014, đến nay, sau 12 năm với 10 lần tổ chức. Mỗi lần tổ chức đều đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Nếu như ban đầu, giao lưu chỉ tập trung các hoạt động trong các đơn vị quân đội hai nước thì những năm gần đây, quy mô và hình thức tổ chức giao lưu ngày càng phát triển với sự tham gia của chính quyền, đoàn thể địa phương, trong đó nhiều hoạt động có ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới, giao lưu văn hoá - văn nghệ giữa học sinh, nhân dân hai bên biên giới...đã được tổ chức thường niên.

Nhiều hoạt động ngày càng đi vào thực chất, đặc biệt trong năm nay, lần đầu tiên hai bên chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa Hải quân hai nước.

Toàn cảnh hội đàm

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, giao lưu đã góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thể hiện rõ vai trò tiên phong của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước trong chủ động triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, khai thác điểm đồng nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai bên.

Đây cũng trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa Lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về những vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, nhằm đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm

Bên cạnh đó, giao lưu còn thúc đẩy đối ngoại nhân dân, giúp nhân dân hai nước thêm cơ hội giao lưu văn hóa, tiếp xúc, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sự gắn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Khẳng định Giao lưu đã trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, là sự kiện đối ngoại chính trị quan trọng thường niên, được lãnh đạo các cấp và nhân dân hai nước ủng hộ, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, ngày càng đi vào thực chất; tiếp tục khẳng định là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm, là kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, là một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới.

Thượng tướng Đổng Quân phát biểu tại hội đàm

Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền để nâng cao sức lan tỏa của Giao lưu, làm nổi bật thông điệp về sự tin cậy chính trị, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc.

Về phía mình, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ vui mừng cùng Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì giao lưu, nhấn mạnh hai bên đã có nhiều trao đổi thực chất, trong đó có tại Hội nghị 3+3, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam, Thượng tướng Đổng Quân khẳng định, giao lưu không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai quân đội mà còn góp phần củng cố quan hệ hai nước. Những năm qua, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định khu vực.

Thượng tướng Đổng Quân và đoàn đại biểu Trung Quốc tại hội đàm.

Thượng tướng Đổng Quân cho rằng, từ năm 2014 đến nay, các cuộc giao lưu đã lan tỏa tinh thần hữu nghị, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường gắn kết giữa nhân dân khu vực biên giới. Thông qua giao lưu, bầu không khí hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đậm nét.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đổng Quân trân trọng mời Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Diễn đàn Hương Sơn năm nay.