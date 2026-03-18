Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sau lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và dự lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng các thành viên đoàn đã tới thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú và Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Chuyến thăm Trường THPT Trần Phú là một trong những điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động giao lưu, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo quốc phòng hai nước đối với thế hệ trẻ - lực lượng kế tục, góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại đây, hai Bộ trưởng và đoàn công tác được thầy và trò nhà trường chào đón nồng nhiệt, giữa tiếng hô vang "Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết", các giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú vui mừng vẫy cờ, hoa chào mừng hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chứng kiến hoạt động giao lưu giữa học sinh hai nước; tham quan phòng máy tính và tặng quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Phát biểu tại sự kiện, thầy Mai Hoàng Lâm, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Trần Phú cho biết, nhà trường được thành lập năm 1957, vinh dự mang tên đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Trần Phú đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhà trường còn có đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn quốc gia, tâm huyết và trách nhiệm. Hiện, trường có quy mô 33 lớp, với gần 1.500 học sinh, trong đó có nhiều học sinh đến từ miền núi và hải đảo.

Bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, nhà trường chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị, hợp tác, góp phần bồi đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thầy Mai Hoàng Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn là nguồn động viên lớn, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ

Tiếp đó, đoàn công tác đã tới thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ. Tại đây, hai Bộ trưởng và các đại biểu đã xem Bộ đội Biên phòng Việt Nam trình diễn tình huống tuần tra sử dụng chó nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Báo cáo với hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng Trà Cổ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Trung Quốc trong năm 2025, Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới địa khu Phòng Thành (Trung Quốc), duy trì nền nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.

Hai bên hợp tác chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Biên bản hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồng thời, tổ chức tuần tra liên hợp biên giới được 396/1.996 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thiết lập, trao đổi tình hình về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới qua điện thoại đường dây nóng được 14 lần, gửi cho nhau 14 thư. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, giải quyết tốt các vụ việc trên biên giới, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Bên cũng đó, chủ động, tích cực phối hợp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới như: Buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, giáo dục và phát động phong trào quần chúng nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trung tá Lục Chinh Đức khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía bạn, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.