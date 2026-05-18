Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp xanh, phát triển bền vững

Sự kiện nhằm tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp xanh - một định hướng chiến lược quan trọng trước bối cảnh biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường toàn cầu.

Tham dự chương trình có khoảng 80 đại biểu, bao gồm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Công sứ Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương Việt Nam (15 đại biểu tham gia "Lớp đào tạo về phát triển xanh và carbon thấp" do NDRC tổ chức), cùng hơn 70 khách mời đến từ các cơ sở đào tạo, khu công nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp xanh của cả hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng chủ trì Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định phát triển xanh, bền vững là định hướng chiến lược xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc thêm và đổi mới cách tiếp cận chính sách môi trường khi nâng tầm ngang hàng với các trụ cột kinh tế, xã hội. Định hướng này mở ra không gian chính sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030, nơi phát triển xanh được xem như "đòn bẩy" tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, gắn trực tiếp với chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý môi trường và thị trường carbon, đồng thời khẳng định hai bên có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu tại chương trình

Về phía Trung Quốc, ông Ngô Hồng Lượng cho biết, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác phát triển xanh ký tháng 12/2023 giữa Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hai bên có thể tập trung vào ba hướng hợp tác chính trong thời gian tới.

Đó là tăng cường kết nối quy tắc, hướng tới xây dựng tiêu chuẩn xanh chung; đẩy mạnh hợp tác trong sản xuất xanh, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn; đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lâu dài về kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng phát biểu tại chương trình

Ông khẳng định, NDRC sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, cùng Việt Nam đưa hợp tác công nghiệp xanh giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại chương trình, đại diện hai nước từ Tập đoàn FPT, Ngân hàng Vietinbank, Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ Tử Nha (Thiên Tân, Trung Quốc), Tập đoàn Cổ phần Đô thị và Nông thôn Trung Quốc, Công ty Nhiệt điện Thông minh Bác Đào (Giang Tô, Trung Quốc) và Công ty Môi trường Khang Hằng (Thượng Hải, Trung Quốc) đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực.

Các nội dung được trao đổi tập trung vào kết nối công nghiệp xanh, mô hình khu kinh tế tuần hoàn, xử lý ô nhiễm nước, tài chính xanh, xử lý chất thải rắn và chuyển hóa chất thải thành năng lượng…

PGS. TS. KTS Nguyễn Minh Phương - Phó giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (ACST) chia sẻ kinh nghiệm phát triển xanh & carbon thấp trong ngành xây dựng Việt Nam

Các đại biểu đánh giá, Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc đã mở ra thêm cơ hội hợp tác thiết thực giữa các cơ quan, địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là nền tảng để hai bên duy trì các kênh trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các dự án chất lượng cao, chia sẻ công nghệ xanh, tăng cường tài chính xanh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, cũng như thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ mới.