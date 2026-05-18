中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp xanh, phát triển bền vững

Thứ Hai, 14:30, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) tổ chức Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc.

Sự kiện nhằm tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp xanh - một định hướng chiến lược quan trọng trước bối cảnh biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường toàn cầu.

Tham dự chương trình có khoảng 80 đại biểu, bao gồm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Công sứ Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương Việt Nam (15 đại biểu tham gia "Lớp đào tạo về phát triển xanh và carbon thấp" do NDRC tổ chức), cùng hơn 70 khách mời đến từ các cơ sở đào tạo, khu công nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp xanh của cả hai nước.

viet nam - trung quoc thuc day hop tac cong nghiep xanh, phat trien ben vung hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng chủ trì Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định phát triển xanh, bền vững là định hướng chiến lược xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc thêm và đổi mới cách tiếp cận chính sách môi trường khi nâng tầm ngang hàng với các trụ cột kinh tế, xã hội. Định hướng này mở ra không gian chính sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030, nơi phát triển xanh được xem như "đòn bẩy" tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, gắn trực tiếp với chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý môi trường và thị trường carbon, đồng thời khẳng định hai bên có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

viet nam - trung quoc thuc day hop tac cong nghiep xanh, phat trien ben vung hinh anh 2
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu tại chương trình

Về phía Trung Quốc, ông Ngô Hồng Lượng cho biết, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác phát triển xanh ký tháng 12/2023 giữa Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hai bên có thể tập trung vào ba hướng hợp tác chính trong thời gian tới.

Đó là tăng cường kết nối quy tắc, hướng tới xây dựng tiêu chuẩn xanh chung; đẩy mạnh hợp tác trong sản xuất xanh, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn; đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lâu dài về kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

viet nam - trung quoc thuc day hop tac cong nghiep xanh, phat trien ben vung hinh anh 3
Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng phát biểu tại chương trình

Ông khẳng định, NDRC sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, cùng Việt Nam đưa hợp tác công nghiệp xanh giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại chương trình, đại diện hai nước từ Tập đoàn FPT, Ngân hàng Vietinbank, Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ Tử Nha (Thiên Tân, Trung Quốc), Tập đoàn Cổ phần Đô thị và Nông thôn Trung Quốc, Công ty Nhiệt điện Thông minh Bác Đào (Giang Tô, Trung Quốc) và Công ty Môi trường Khang Hằng (Thượng Hải, Trung Quốc) đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực.

Các nội dung được trao đổi tập trung vào kết nối công nghiệp xanh, mô hình khu kinh tế tuần hoàn, xử lý ô nhiễm nước, tài chính xanh, xử lý chất thải rắn và chuyển hóa chất thải thành năng lượng…

viet nam - trung quoc thuc day hop tac cong nghiep xanh, phat trien ben vung hinh anh 4
PGS. TS. KTS Nguyễn Minh Phương - Phó giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (ACST) chia sẻ kinh nghiệm phát triển xanh & carbon thấp trong ngành xây dựng Việt Nam

Các đại biểu đánh giá, Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc đã mở ra thêm cơ hội hợp tác thiết thực giữa các cơ quan, địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là nền tảng để hai bên duy trì các kênh trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các dự án chất lượng cao, chia sẻ công nghệ xanh, tăng cường tài chính xanh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, cũng như thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ mới.

giao_su_luu_thu_minh_vien_truong_hoc_vien_moi_truong_dai_hoc_thanh_hoa_20260418104704.jpg

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - GS Lưu Thư Minh của Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, trong đó có môi trường và phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của mỗi nước.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Việt Nam - Trung Quốc công nghiệp xanh Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược hai nước Việt Nam - Trung Quốc
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược hai nước Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt nhiều kết quả thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược hai nước Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt nhiều kết quả thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác

VOV.VN - Việt Nam và Trung Quốc ký nhiều văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác

Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác

VOV.VN - Việt Nam và Trung Quốc ký nhiều văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội