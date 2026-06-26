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Việt Nam ủng hộ triển khai APASTI 2026-2035, thúc đẩy ASEAN đổi mới sáng tạo

Thứ Sáu, 21:59, 26/06/2026
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VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 22 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (AMMSTI-22) diễn ra ở Lào, Việt Nam khẳng định ủng hộ triển khai Kế hoạch hành động APASTI 2026-2035, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ chiến lược trong ASEAN.

Ngày 26/6/2026, tại Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 22 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (AMMSTI-22) với chủ đề "Thúc đẩy triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI) hướng tới một ASEAN tự cường, bền vững và cạnh tranh".

viet nam ung ho trien khai apasti 2026-2035, thuc day asean doi moi sang tao hinh anh 1
viet nam ung ho trien khai apasti 2026-2035, thuc day asean doi moi sang tao hinh anh 2

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định, Việt Nam ủng hộ triển khai APASTI 2026-2035, đồng thời khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển bền vững.

viet nam ung ho trien khai apasti 2026-2035, thuc day asean doi moi sang tao hinh anh 3
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 22 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (AMMSTI-22).

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng đề xuất ASEAN tăng cường nghiên cứu chung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác trong các công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Tạ Lan/VOV1
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